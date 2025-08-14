uvjeti za mir

Putin: Amerikanci se iskreno i energetično zalažu za kraj rata u Ukrajini

14.08.2025 u 14:21

Vladimir Putin
Vladimir Putin Izvor: EPA / Autor: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je rekao da američka vlada čini „iskrene napore” kako bi dovršila sukob u Ukrajini, pa je sugerirao da bi Moskva i Washington mogli postići dogovor o kontroli nuklearnog naoružanja

Na susretu u Kremlju s najvišim vojnim i civilnim dužnosnicima, Putin je najavio da ih informira o fazi u kojoj se nalaze pregovori o Ukrajini sa SAD-om te bilateralni razgovori s Kijevom.

Ruski predsjednik ističe da američka vlada „poprilično energetično i iskreno” čini napore kako bi se „borbe zaustavile, kriza završila i postigli sporazumi u interesu svih strana uključenih u taj sukob”.

Putin je rekao da je cilj pregovora Moskve i Washingtona stvaranje „trajnih uvjeta za mir između naših zemalja, u Europi i u cijelom svijetu”, što će se postići i dogovorima na području kontrole naoružanja. Rusija i SAD imaju daleko najveće arsenale nuklearnog naoružanja na svijetu. Dvojica predsjednika razgovarat će u petak na Aljasci. Kremlj i Bijela kuća objavili su da će se održati razgovori 'jedan na jedan' te s delegacijama, a potom će se održati konferencija za medije.

