Putin: Amerikanci se iskreno i energetično zalažu za kraj rata u Ukrajini

Na susretu u Kremlju s najvišim vojnim i civilnim dužnosnicima, Putin je najavio da ih informira o fazi u kojoj se nalaze pregovori o Ukrajini sa SAD-om te bilateralni razgovori s Kijevom.

Ruski predsjednik ističe da američka vlada „poprilično energetično i iskreno” čini napore kako bi se „borbe zaustavile, kriza završila i postigli sporazumi u interesu svih strana uključenih u taj sukob”.

Putin je rekao da je cilj pregovora Moskve i Washingtona stvaranje „trajnih uvjeta za mir između naših zemalja, u Europi i u cijelom svijetu”, što će se postići i dogovorima na području kontrole naoružanja. Rusija i SAD imaju daleko najveće arsenale nuklearnog naoružanja na svijetu. Dvojica predsjednika razgovarat će u petak na Aljasci. Kremlj i Bijela kuća objavili su da će se održati razgovori 'jedan na jedan' te s delegacijama, a potom će se održati konferencija za medije.