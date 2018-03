Pusić: Tajming poziva predsjednice Putinu je katastrofalan

Nakon prozivki iz SDP-a, zbog poziva Putinu da dođe posjetiti Hrvatsku, kritike na račun predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović stigle su i od bivše šefice diplomacije GLAS-ove Vesne Pusić

Grabar-Kitarović dovela je Hrvatsku u nezgodnu situaciju. 'Ovo nije bilo sukreirano s Vladom, a trenutak je bio katastrofalan, pogrešan. Čak me i manje zanima odnos predsjednice i Vlade, to je njihov problem, zanima me slika zemlje koja se šalje prema van, a koja je u najmanju ruku nespretna, ako ne i potpuno negativna. S druge me strane počinje i brinuti i ova druga dimenzija. Dosad smo sve to tretirali kao nespretnost, rivalstvo između predsjednice i Vlade, a sad se nadamo da je to samo to, a ne nešto opasnije', kaže Pusić.