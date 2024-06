Pupovac u Jadovnom: Ovo mjesto još uvijek nije označeno kao logor smrti

"To što se događalo ovdje u Gospiću, na Velebitu i na Pagu, to nije bio ni hir ni protuzakonito postupanje predstavnika zakona i reda. To je bilo u skladu sa zakonima koje je ustaška vlast ustanovila kao svoj poredak - poredak masovnog zločina istrebljenja", poručio je Pupovac prilikom obilježavanja komemoracije u Jadovnom.

To je jedna od lokacija bivšeg ustaškog koncentracijskog logora iz sustava Gospić-Jadovno-Pag, gdje su tijekom ljeta 1941. ubijane uglavnom osobe srpske i židovske nacionalnosti.

Oni, dodao je, koji su ovdje dovođeni nisu bili dovođeni zbog toga što su ustali, pobunili se ili pružili otpor takvom poretku. "Nisu bili ni vojnici ni ratni zarobljenici."

Tko išta zna o tome kakav je javni, politički, zakonodavni i egzekutivni prostor bila Nezavisna Država Hrvatska, zna da to nije bio prostor za život Srba, Židova, Roma i Hrvata antifašista, rekao je.

"I Čačić-Draga i Slana, jednako kao i Mlaka, Uštica, Gradina i Jasenovac trajno su obilježje NDH. Obilježje nepojmljive mržnje i nepojmljivog zločina", naglasio je Pupovac.