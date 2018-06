Pupovac: Srbi su korišteni kao motivacija za potpis

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik srpske nacionalne manjine Milorad Pupovac ocijenio je u intervjuu za Večernji list od ponedjeljka da su Srbi, SDSS i on osobno u prikupljanju potpisa za referendum inicijative Narod odlučuje korišteni kao ključni argument u uvjeravanju ljudi da daju svoj potpis.

Po njegovoj ocjeni oba pitanja sadrže elemente čiji je cilj s jedne strane smanjivanje obujma prava nacionalnih manjina na političku predstavljenost, a s druge strane segregaciju zastupnika nacionalnih manjina u odnosu na druge zastupnike. Stoga, ističe, to nije obračun samo sa SDSS-om već sa stečenim pravima svih nacionalnih manjina.

Prvo pitanje se odnosi na opće odredbe izbornog sustava, primjerice koji su to kandidati koji će građane predstavljati u Hrvatskom saboru i koji je optimalni izborni prag. Drugo pitanje fokusirano je na nacionalne manjine, jer smatraju da način na koji predstavnici manjina ulaze u Sabor s malim brojem glasova, dovodi do političke trgovine i korupcije prilikom formiranja Vlade i proračuna.

Pupovac je za Večernji list rekao i kako smatra da je predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović požurila s ocjenom volje naroda jer još nisu prebrojeni i provjereni potpisi za referendum te da je njezin osnovni posao briga o Ustavu i ustavnoj stabilnosti političkog sustava.

Predsjednica Grabar-Kitarović izjavila je u subotu da se u pogledu referenduma koje pokreću građanske inicijative, ne miješa u referendume, ali je njezin čvrst stav da se mora poštivati volja naroda.

Pupovac je na svojoj Facebook stranici napisao da je izjava Predsjednice RH o referendumuskoj inicijativi za izmjenu Ustava u pitanju izbornog zakonodavstva, a time i smanjivanju političkih prava manjina, zbunjujuća i veoma zabrinjavajuća.

'Ona u njoj najprije kaže da se neće miješati u tematiku referenduma, a onda se miješa. I to na mjestu koje je jednako relevantno za sve koje narod bira - od zastupnika do PRH. Pri tom se miješa tako da se može shvatiti kako sve druge koji su izabrani smatra političkim elitama a sebe voljom naroda. Takav način miješanja u trenutku kad cijeli proces u vezi s potpisima i referendumskim ciljevima nije doveden do kraja i kad je nepoznat i broj valjanih potpisa i obrazloženje samih referendumskih pitanja, mogao bi biti shvaćen kao preuzimanje ovlasti koje institucija predsjednice nema već ih imaju druge institucije, nadležno ministarstvo, Sabor i Ustavni sud', smatra Pupovac.

Na kraju, ocijenio je Pupovac, 'cijela bi se izjava mogla shvatiti kao podilaženje najnižim strastima, uključujući i one koje se zasnivaju na antimanjinskih stavovima i raspoloženju, a kakvih ponovo ima u dijelu javnosti i na kakvim se u značajnoj mjeri zasnivala referendumska kampanja za izmjenu izbornog zakonodavstva'. 'Svaki predstavnik naroda koji zaboravlja da između njega ili nje postoji Ustav i zakon otvara vrata nekontroliranom i opasnom procesu. Nadam se da predsjednica ne ide u tom pravcu'. napisao je Milorad Pupovac.

I saborski zastupnik talijanske manjine Furio Radin reagirao je na izjavu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

'Kad garantica Ustava govori o tome da se treba protresti život u Hrvatskoj onda počnete razmišljati je li to garancija Ustava. Ona bi ga trebala štititi", izjavio je.

Radin je u subotu u izjavi za RTL rekao i da je iznenađen porukom Predsjednice te kako mu je prije tri dana u Rimu rekla da je protiv ikakvih zadiranja u prava nacionalnih manjina.