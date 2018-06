Grabar Kitarović: Susret sa Željkom Markić nije bio tajan

Predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović u Osijeku je kazala kako susret sa predsjednicom udruge U ime obitelji i jednom od organizatorica referenduma Narod odlučuje, nije bio tajan

'Ne, to nije bila tajna. To je bilo prije početka prikupljanja potpisa. Htjela sam čuti od gospođe Markić koje su namjere i ciljevi. Ona je rekla da će razdvojiti pitanje izbornog zakona od pitanja prava pripadnika, odnosno zastupnika manjina. Nismo to objavljivali jednostavno zato što se nisam ni na koji način htjela miješati u postupak prikupljanja potpisa i mislim da je to odluka koja je u konačnici pravedna i korektna. Kao što ste vidjeli prikupljen je dovoljan broj potpisa, ali kad već govorimo o ustavnosti mislim da bi trebalo preispitati odluke nekih gradonačelnika koji nisu dopustili skupljanje potpisa za referendum, pa ma što oni mislili o referendumskim pitanjima', rekla je predsjednica, naglašavajući kako je onemogućavanje prikupljanja potpisa za referendum ograničavanje građanskih sloboda.