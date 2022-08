Pupovac o optužnicama: Ako Hrvatska nije poduzela ništa, teško je prigovarati drugima

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac komentirao je za N1 optužnice iz Srbije protiv hrvatskih pilota te najavljene optužnice protiv dvaju hrvatskih generala, kao i reakcije koje su one izazvale u Hrvatskoj

'Glavna poruka je da Hrvatska i Srbija umjesto političkog sporenja trebaju stati na put prava i pravednosti. Na osnovi tog puta doći do onog što politika treba donijeti, a to je mir i izmirenje između dvije države, jer je to uzajamni interes, europski interes i u krajnjoj liniji to je i interes ljudi koji se okupljaju na ovakvim mjestima i na drugim mjestima gdje nisu stradali Srbi, na mjestima gdje su stradali Hrvati”, poručio je Pupovac koji je danas s potpredsjednicom Vlade Anjom Šimpragom u Plavnom i Gruborima sudjelovao na komemoraciji za civilne žrtve rata ubijene tijekom VRO Oluja, javlja N1.

Komentirajući izjavu predsjednika RH Zorana Milanovića da Srbija nema pravo podizati optužnicu protiv hrvatskih vojnih zapovjednika, Pupovac je kazao: “Ako RH nije sama poduzela ništa da se zločini poput onih koji nisu procesuirani, a najveći broj nije procesuiran ili nije utvrđeno tko su počinitelji, onda je teško prigovarati onima koji imaju interesa da to urade. Teško je prigovarati zašto su to drugi uradili u skladu sa svojim razumijevanjem pravde i pravednosti.”

Upitan za komentar stava Vlade koja je jasno poručila da će obraniti svoje pilote i da toj optužnici nema mjesta, Pupovac je rekao da se to može raditi samo putem pravosuđa.

“A najbolji način da se to napravi je da se obnovi sporazum o suradnji između dvije zemlje, da se izbjegne da nevini budu osuđivani. Naravno, da svatko za koga se utvrdi da ima neku odgovornost da ima fer i pravedno suđenje. A to bez suradnje između Hrvatske i Srbije, na osnovu iskustva iz ovih 30 godina, naprosto nije bio slučaj, nije se moglo raditi sve dok ta suradnja nije počela. Trajala je kratko pa je prekinuta 2011./2012. i sada bi se trebala obnoviti. Ovaj način sada je štetan”, smatra Pupovac.