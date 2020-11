Puljiz objasnio tko će se prvi cijepiti protiv koronavirusa, koliko je sigurno, ali i koja mu je cijena

Za sada su informacije da će cjepivo biti besplatno za najugroženije i one koji spadaju u prioritetnu skupinu i da je ono dobrovoljno. Što se tiče cijene ona se kreće od 10 eura do 50, 60 eura ovisno o pojedinom proizvođaču, kaže Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević'

U prvoj fazi cijepljenja, objasnio je gostujući u RTL Danas Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević', usmjerit će se na smanjivanje broja smrtnih slučajeva i smanjenje opterećenog zdravstvenog sustava.

'To znači, prvo će se cijepiti stariji od 60 godina, osobe s kroničnim bolestima, zdravstveni djelatnici, djelatnici koji rade u domovima za starije i nemoćne osobe, i svi drugi djelatnici koji su potrebni za normalno funkcioniranje države', kaže Ivan Puljiz napominjući kako broj cijepljenih osoba za iskorijenjivanje pojedine bolesti varira od bolesti do bolesti pa je teško procijeniti, ali da bi se smanjila transmisija i pandemija stavila pod kontrolu, potrebno je 60 do 70 posto cijepljenih.