Tvorac cjepiva protiv covida normalizaciju života očekuje do sljedeće zime

Učinak novog cjepiva protiv covida-19 znatnije će se osjetiti tijekom predstojećeg ljeta, a život bi nam se trebao normalizirati do sljedeće zime, rekao je jedan od njegovih tvoraca, profesor Ugur Sahin, suosnivač tvrtke BioNTech

"Vrlo sam siguran u to da će se prijenos virusa među ljudima smanjiti zahvaljujući tako visoko učinkovitom cjepivu, možda ne za 90 posto, nego možda za 50 posto, no pritom ne smijemo zaboraviti da bi čak i takav postotak mogao rezultirati dramatičnim smanjenjem daljnjeg širenja pandemije," rekao je.

Nakon što je u ponedjeljak objavljena vijest o prvome djelotvornom cjepivu protiv koronavirusa u svijetu, Sir John Bell, profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Oxfordu, rekao je da bi nam se život mogao vratiti u normalu do proljeća.

"Vjerojatno sam prvi koji to javno kaže, no prilično sam u to uvjeren", rekao je Bell. No prof. Sahin smatra da će za ponovnu normalizaciju života ipak trebati više vremena. Ako se stvari i dalje budu dobro razvijale, cjepivo bi se trebalo početi distribuirati ​​"krajem ove, početkom sljedeće godine". Cilj nam je da se do travnja iduće godine širom svijeta isporuči više od 300 milijuna doza cjepiva, što bi, istaknuo je, "tek trebalo predstavljati početak većeg učinka" cjepiva na širenje pandemije. Pojasnio je da će se veća djelotvornost cijepljenja osjetiti nešto kasnije.

"Ljeto će nam u tomu pomoći, jer se stopa zaraze ljeti smanjuje, a nama je iznimno važno da uspijemo realizirati visoku stopu procijepljenosti do, odnosno prije jeseni i zime iduće godine." Istaknuo je kako smatra da je neophodno da svi programi imunizacije budu dovršeni prije jeseni iduće godine. Na pitanje novinara je li cjepivo jednako učinkovito za stariju populaciju, kao za mlađu, odgovorio je da će precizniji odgovor moći dati u iduća tri tjedna.

Kazao je i da još nije poznato koliko će trajati imunitet osobe nakon što ona dobije i drugu dozu cjepiva. U svakom slučaju dodatno, ponovno cijepljenje, "ne bi trebalo biti prekomplicirano" ako se ustanovi da je imunitet znatno pao nakon godinu dana. Sahin je rekao i da su "ključne nuspojave" koje su znanstvenici dosad zamijetili, tek blaga do umjerena bol na mjestu ubrizgavanja cjepiva, koja je trajala nekoliko dana, a neki su dobrovoljci dobili blagu do umjerenu temperaturu, koja je također kratko trajala.

"Nismo zamijetili nikakve ozbiljne nuspojave koje bi rezultirale prekidom ili stankom naše studije", dodao je. Cjepivo koje je razvio prof. Sahin u suradnji sa suprugom jedno je od 11 koja su trenutačno u završnoj fazi ispitivanja.