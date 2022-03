Puljak šuti oko optužnice protiv Ivoševića, a Mihanović poručuje: Od ove situacije ne treba raditi cirkus, ostavkom treba završiti priču

Podizanje optužnice protiv zamjenika gradonačelnika Splita Bojana Ivoševića zbog prijetnje novinarima i urednicima Slobodne Dalmacije odjeknula je gradom, ali su Splićani u srijedu predvečer ostali uskraćeni za izjave trojice čelnih ljudi Grada

Gradonačelnik Ivica Puljak nije odgovarao na novinarske pozive. Kako se doznaje, on je popodne bio u zrakoplovu na letu za Bruxelles. Na pozive nije odgovarao ni njegov zamjenik Antonio Kuzmanić koji je poslao sms da je zauzet. Novnari su pokušavali doći do optuženog zamjenika gradonačelnika Bojana Ivošević, ali ni on se nije javljao na pozive.

Gradski vijećnik HDZ- a i predsjednik gradskog ogranka stranke Vice Mihanović je Hini rekao da s obzirom na standarde koje je gradonačelnik Puljak najavljivao za novu vlast smatra da je podizanje optužnice za kazneno djelo prijetnje protiv zamjenika gradonačelnika Bojana Ivoševića razlog za neopozivu ostavku.