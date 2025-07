Ne staje priča oko tajanstvenog splitskog glasa u Vijeću: SDP-ovka je krivotvorila listić?

Matijević je dematirao i da je ideja o tajnom glasanju bila njegova. 'Ideja o tajnom glasanju nije bila moja, ali je zajednički dogovor bio da Skoko na sjednici predloži Prkića, a da ja predložim tajno glasanje nakon čega će Centar to podržati. Bojan (op.a. Ivošević) je napravio listiće te ih dijelio vijećnicima, mi (Katarina, Jakov i ja) smo naše slikali s osobnima, a ne kemijskama i lepezama te smo ih pokazali novinarima odmah nakon glasanja. Ne igraju mi se glupe igrice, a sve ostalo ćemo ionako vidjeti na rebalansu i na proračunu ', napisao je Matijević.

Sumnja je prvo pala na SDP-ovce Davora Matijevića i Katarinu Prnjak , no oni su, kao što smo već pisali , to demantirali.

Odmah mu je odgovorio Bojan Ivošević.

'Davor Matijević je iz očaja uspio čak dvije laži napisati u jednoj objavi. 1) Da ideja o tajnom glasanju nije bila njegova – navedeno je njegova ideja i to je zatražio od Igora Skoke pred samu sjednicu. U konačnici sam je to predložio na vijeću. 2) Da sam ja printao glasačke listiće. Dosta morbidna optužba kada svi znaju da je Odsjek za rad Gradskog vijeća izradio navedene i sva 31 listića su identična i čuvaju se u gradskoj upravi. Matijević i Prnjak sad imaju nešto zajedničko. On novinarima dostavlja slike krivotvorenih WhatsApp poruka, a ona novinarima dostavlja slike krivotvorenih glasačkih listića', napisao je.