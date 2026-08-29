Puljak 2021. nazvao Mihanovića plagijatorom, ovaj ga tužio. Nastavlja se suđenje: 'Želim zaštititi svoju čast i ugled'

Naveo je da su tijekom izborne kampanje njegovi politički protivnici najprije problematizirali poslovanje njegove tvrtke i njegovu imovinu, a potom i njegov znanstveni rad, prenosi Dalmatinski portal.

Govoreći o svojoj profesionalnoj i znanstvenoj karijeri, Mihanović je istaknuo da gotovo 30 godina radi u Lučkoj upravi Split, da je privatni poduzetnik te da je magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

'Pokrenuo sam tužbu kako bih zaštitio svoju čast i svoj ugled, i to zato što sam prije svega obiteljski čovjek - sin, suprug i otac. Zato mi Puljkove neistine posebno smetaju', rekao je.

Suđenje je nastavljeno nakon više odgođenih rasprava. Mihanović je pred sutkinjom Katarinom Peršen rekao da je tužbu pokrenuo kako bi zaštitio svoju čast i ugled.

Spor oko doktorske disertacije

Mihanovićeva doktorska disertacija dospjela je u središte javnosti nakon što je Index objavio da je riječ o plagijatu. Mihanović je na sudu rekao da je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odbacio tvrdnju da je njegov rad plagijat, nakon što ga je provjeravalo međunarodno povjerenstvo.

Kako je rekao, u disertaciji su utvrđeni određeni propusti, ali ne plagijatorske prirode, zbog čega mu doktorat nije oduzet.

'Doktorsku disertaciju posvetio sam temi kojom se bavim cijeli život. Sastoji se od teorijskog i empirijskog dijela. U teorijskom su se dogodili određeni tehnički nedostaci - lapsus calami, no empirijski je dio besprijekoran. I povjerenstvo je donijelo zaključak da je rad od neupitnog znanstvenog značaja', rekao je Mihanović.

Tvrdi i da je Puljka osobno upozorio na zaključke Sveučilišta, ali da ga je on unatoč tome nastavio nazivati plagijatorom. Mihanović smatra da su Puljkove izjave, izrečene tijekom izborne kampanje, imale velik odjek i nanijele mu nepopravljivu štetu. Dodao je da bi tužbu povukao kada bi mu se Puljak ispričao.

'Samo pokušavam vratiti čast i ugled. Ne bih zamarao sud ovim postupkom da mi se ispričao. Ne zanima me nikakva materijalna naknada, očekujem tek da se kazni minimalnom propisanom zakonskom kaznom', rekao je.

Puljak se, međutim, ne smatra krivim i odbio se ispričati.

Obrana osporava Mihanovićev iskaz

Puljkova braniteljica Vanja Jurić tijekom rasprave postavljala je Mihanoviću pitanja o njegovoj doktorskoj disertaciji i pravilima citiranja izvora. Navela je da je utvrđeno kako je u radu citirao više od deset različitih znanstvenih radova, a da se pritom nije pravilno pozvao na izvore. Pitala ga je i o postupku koji se vodio protiv njegove mentorice.

Branitelj Mihanovića Leon Zrnić, koji je na raspravi mijenjao odvjetnicu Jadranku Sloković, protivio se tim pitanjima tvrdeći da predmet postupka nije utvrđivanje je li disertacija plagijat jer se o tome već izjasnio Senat Sveučilišta u Osijeku. 'Senat nije sud', odgovorila je Jurić, istaknuvši da se takav zaključak može propitivati.

Obrana je potom priložila dokument Ekonomskog fakulteta u Osijeku iz siječnja 2023. pod nazivom 'Poseban dodatak uz doktorsku disertaciju dr. sc. Vice Mihanovića' te osporila istinitost dijelova Mihanovićeva iskaza. 'Obrana prigovara istinitosti iskaza privatnog tužitelja u cijelosti, što će dokazati dostavom dokumentacije u spis', navela je Jurić.

Osporila je Mihanovićevu tvrdnju da je taj dokument sada vidio prvi put. Prema obrani, Mihanović ga je već čitao i na njega se pozivao tijekom sudskog postupka u ožujku 2024., što bi trebalo biti vidljivo iz zapisnika s tog ročišta.

Suđenje će se nastaviti u listopadu.