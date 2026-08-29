Najbolji 'klima-uređaj' u Zagrebu nema utičnicu: Može sniziti temperaturu i do osam stupnjeva

'Urbani toplinski otok podrazumijeva zagrijavanje gradskog područja brže i jače u odnosu na okolna. To se događa jer izgrađene površine akumuliraju toplinu kroz dan, pa je dulje vrijeme otpuštaju i zadržavaju', objasnila je za RTL Ivana Medved, inženjerka šumarstva iz DHMZ-a.

Koliko zelenilo mijenja kvalitetu života najbolje se osjeti tijekom toplinskih valova, kada se gusto izgrađeni dijelovi grada zagrijavaju znatno više od okolice. Taj fenomen poznat je kao urbani toplinski otok.

U hladu i do osam stupnjeva manje

Stabla hlade prostor na dva načina: krošnjama zaklanjaju sunčevo zračenje, a transpiracijom, odnosno isparavanjem vode preko lišća, dodatno snižavaju temperaturu.

'Zelene površine izuzetno su važne jer smanjuju temperaturu tijekom ovakvih ekstremnih vrućina. Znanstvena istraživanja pokazala su da zelena površina sa stablima može sniziti temperaturu i do osam stupnjeva', rekla je za RTL Dinka Matošević, predstojnica Zavoda za zaštitu šuma.

Razlika se osjeti i na zagrebačkim ulicama. Nedavno je u 13 sati u hladu na Tuškancu izmjereno je 30 stupnjeva, dok je u isto vrijeme na Trgu bana Jelačića bilo čak 36.

Zagreb planira 8000 novih stabala

Grad Zagreb najavio je sadnju oko osam tisuća novih stabala, no ovogodišnje nevrijeme usporilo je planove jer je velik broj postojećih stabala oštećen te ih je trebalo ukloniti ili sanirati.

'U planu je oko 8000 novih stabala. Međutim, oluja koja se dogodila u ožujku ove godine znatno je oštetila postojeća stabla. Puno toga moralo se posjeći ili sanirati, tako da nas je to usporilo u ozelenjavanju Grada Zagreba', rekla je Jagoda Munić, pomoćnica pročelnice za ekološku održivost Grada Zagreba.

Stručnjaci upozoravaju da sama sadnja nije dovoljna. Mladim stablima potrebno je osigurati dovoljno vode i pravilno održavanje, osobito tijekom dugotrajnih vrućina i sušnih razdoblja. 'U slučaju da ljeti nema dovoljne količine vode, proces transpiracije, odnosno isparavanja, zaustavlja se i u ekstremnim slučajevima može doći do vrlo brzog i naglog odumiranja lišća', objasnila je Medved.