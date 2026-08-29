POJAČAN PROMET

Velike gužve na povratku s mora: Kolone kod Lučkog, Trakošćana i na Krčkom mostu

L. Š.

29.08.2026 u 13:03

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
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Pojačan promet bilježi se u subotu na cestama prema moru i unutrašnjosti, osobito na autocestama, a na više dionica stvaraju se kolone i povremeni zastoji. Kolnici su mjestimice mokri i skliski pa se vozače poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko te između čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu, uz povremene zastoje. Pred naplatnim postajama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba kolone su duge oko jednog kilometra.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko četiri kilometra. Zastoji su i na autocesti A3 Bregana-Lipovac, odnosno na zagrebačkoj obilaznici, u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera.

Na Istarskom ipsilonu prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je duga oko jednog kilometra te se dijelom proteže i na samu prometnicu. Pojačan je promet i na Krčkom mostu u smjeru kopna, a kolona se proteže od Njivica.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog mokrih i skliskih kolnika te mogućih novih zastoja, osobito u zonama radova.

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