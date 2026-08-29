Velike gužve na povratku s mora: Kolone kod Lučkog, Trakošćana i na Krčkom mostu

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko te između čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu, uz povremene zastoje. Pred naplatnim postajama Demerje i Lučko u smjeru Zagreba kolone su duge oko jednog kilometra.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko četiri kilometra. Zastoji su i na autocesti A3 Bregana-Lipovac, odnosno na zagrebačkoj obilaznici, u zoni radova između čvorova Sveta Nedelja i Lučko u oba smjera.

Na Istarskom ipsilonu prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je duga oko jednog kilometra te se dijelom proteže i na samu prometnicu. Pojačan je promet i na Krčkom mostu u smjeru kopna, a kolona se proteže od Njivica.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog mokrih i skliskih kolnika te mogućih novih zastoja, osobito u zonama radova.