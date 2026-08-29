Održan prosvjed ispred osječke kompostane zbog nesnosnog smrada. Oglasio se Unikom

Osim toga traže i pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane te javnu objavu rezultata provedenih nadzora, mjerenja i analiza povezanih s utjecajem postrojenja na okoliš. Također, žele i redovitu komunikaciju s predstavnicima stanovnika Podravlja te uključivanje građana u donošenje odluka o trajnom rješenju problema.

Na prosvjedu je također zahtijevano da se izradi službeni plana izmještanja s jasno određenim rokovima i javnom objavom dinamike provedbe, neovisnu stručnu analizu uzroka nastanka neugodnih mirisa te procjenu mjera za njihovo trajno uklanjanje do završetka izmještanja.

'Kompostana je fasada za dovoz opasnog mulja', 'Dobro došli u Podravlje, ne otvarajte prozore', 'Kompostana nije igračka za amatere' samo je dio poruka koje su prosvjednici poručili Gradu Osijeku i nadležnim institucijama.

Jedan od pokretača inicijative i organizatora prosvjeda Hrvoje Domazetović rekao je da su mještani Podravlja još 2023. godine gradonačelnika Osijeka Ivana Radića i gradsku tvrtku Unikom, koja upravlja kompostanom, upozoravali na nesnosan smrad zbog kojega je, ne samo građanima Podravlja već i ostalih osječkih naselja, znatno narušena kvaliteta života.

'Iz Unikoma smo dobili odgovor da iz njihove kompostane ne smrdi ništa i da provjerimo da nam možda ne smrde kanalizacije', rekao je Domazetović dodajući kako je od tada smrad još jače intenziviran.

Biootpad se u osječku kompostanu dovozi i iz drugih gradova

Naglašava da više ne smrdi samo u Podravlju, nego se neugodni mirisi osjećaju i u Kliničkom bolničkom centru koji je na suprotnoj obali Drave, u Donjem gradu a šire se i prema udaljenijim naseljima te prema Bilju. Upozorio je da se biootpad u osječku kompostanu dovozi i iz drugih gradova te da se smrad znatno pojačao prije dvije godine kada se u kompostanu počeo dovoziti mulj i otpad iz osječkog Kolektora.

'Situacija je sve gora i gora, mi obećanjima ne vjerujemo i ne možemo trpjeti više taj smrad i čekati što će se promijeniti, jer se promijeniti neće ništa', smatra Domazetović. Drži i da bi netko trebao odgovarati što je odabrao tu lokaciju za kompostanu, udaljenu samo 300-tinjak metara od kuća i 500-tinjak metara od budućeg dječjeg vrtića.

Na upit koje će korake dalje poduzimati Domazetović tvrdi da je teško riješiti problem ako onaj koji ga je prouzročio negira da problem postoji.

'Znači, car je gol, kompostana smrdi, ali oni kažu da ne smrdi. Tako da ne možete očekivati da će riješiti problem ljudi koji ga negiraju, ali stalnim pritiskom, a pomaže nam to što im smrdi u sve većem dijelu grada, morati će razmisliti o biračima koji će za njih ponovno trebati glasati', poručio je.

Inicijativa 'Naše Podravlje' pokrenula je potpisivanje peticije među mještanima naselja i od 300-tinjak žitelja do sada ju je potpisalo 180, kazala je članica inicijative Roberta Šokac, dodajući kako je online peticiju potpisalo više od 1.030 osoba. Kazala je da su to ljudi koji podržavaju izmještanje kompostane na drugu lokaciju.

I osječka kantautorica Dora Vestić, članica inicijative i organizatorica prosvjeda, smatra da je jako važno shvatiti kako je ovo problem cijelog grada i da ovaj problem ne bi trebao prerasti u nešto više. 'Sada se treba reagirati, već kasnimo i za ovo se treba jasno i glasno reći kako stoje stvari, boriti se za bolju budućnost, za bolje sutra', poručila je napominjući kako nisu protiv kompostane već da je ovo problem Grada koji svi zajedno trebaju riješiti.

Prosvjed su podržali i iz građanske inicijative 'Zeleni Pampas' Osijek, čiji je član Mirko Andrić, upozorio da u Osijeku ekološki problemi nastaju kao gljive poslije kiše. 'Imamo ih od Pampasa, od Juga 2, od Bajera, Podravlja, od lijeve obale. Dakle, zelene zone i onaj način života kakav smo mi navikli imati u Osijeku nestaju nam, zapravo, pred očima', rekao je Andrić.

Oglasio se Unikom

Nadzor inspekcije zaštite okoliša na osječkoj kompostani potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari ispod propisanih graničnih vrijednosti, priopćio je u subotu Igor Pandžić, direktor gradske tvrtke Unikom za komunalno gospodarstvo Osijek koja upravlja kompostanom reagirajući na prosvjed ispred osječke kompostane.

Pandžić u priopćenju navodi da je inspekcija zaštite okoliša 26. kolovoza 2026. obavila nadzor emisije onečišćujućih tvari i mirisa u zraku na kompostani te je izvršena usporedba vrijednosti emisija onečišćujućih tvari H2S, merkaptana, amonijaka i amina izmjerenih u zraku na kompostani s graničnim vrijednostima koncentracija tih tvari s obzirom na kvalitetu življenja.

'Provedenim nadzorom potvrđeno je da su izmjerene vrijednosti onečišćujućih tvari bile ispod propisanih graničnih vrijednosti emisija te da Unikom obavlja djelatnost oporabe neopasnog otpada sukladno izdanoj dozvoli za gospodarenje otpadom, pri čemu se svi tehnološki procesi i uvjeti obavljanja djelatnosti provode u skladu s elaboratom gospodarenja otpadom', navodi se u priopćenju.

Temeljem prethodno pribavljenog mišljenja akreditirane osobe za ispitivanje i određivanje mirisa u vanjskom zraku ispitivanjem na terenu, utvrđeno je i da Unikom gospodari otpadom na način da primjenjuje odgovarajuće tehničke mjere kojima se sprječava neugoda uzrokovana mirisom otpada.

Unikom će i dalje nastaviti kontinuirano pratiti stanje okoliša, provoditi sva zakonom propisana mjerenja i poduzimati sve potrebne mjere radi zaštite okoliša i kvalitete života stanovnika okolnog područja, poručili su iz te gradske tvrtke.