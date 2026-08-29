STEPHEN NIKOLA BARTULICA:

'Nema europskog puta za Srbiju dok se ne raščiste stvari iz 1990-ih'

L. Š.

29.08.2026 u 13:41

Stephen Nikola Bartulica
Stephen Nikola Bartulica Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
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Gostujući u Studiju 4 HRT-a, eurozastupnik stranke DOMiNO Stephen Nikola Bartulica komentirao je odnos Srbije prema Europskoj uniji i Zapadu

Istaknuo je da Beograd želi pristup europskim fondovima i povoljnom financiranju, dok istodobno, nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić govori o mogućnosti njegova 'dostojanstvenog' pokopa u Beogradu.

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'Što se tiče Europske komisije, onda će diplomatski pristupiti, ona će osuditi ponašanje oko smrti Mladića, ali će i dalje Srbiju pokušati približiti Zapadu', rekao je za HRT. Ono što je bitno za Hrvatsku, naglasio je Bartulica, je jasan stav.

'Nema europskog puta za Srbiju dok se ne raščiste stvari iz 1990-ih, isplate ratne odštete svim žrtvama iz Domovinskog rata, a to naša Vlada ne ističe kao prioritet. Mi bismo to trebali postaviti kao uvjet Srbiji za integraciju u EU. Puno se govori o europskim vrijednostima, ali ponekad se ostave po strani', kazao je.

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