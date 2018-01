Puhovski: Milanović nema šanse, a njegova kandidatura za Pantovčak urušila bi ljevicu

Iako je već u nekoliko intervjua poručio da o kandidaturi na predsjedničkim izborima zasad ne razmišlja, sve se više špekulira da bi za dvije godine bivši premijer Zoran Milanović mogao ući u utrku za pravog čovjeka države. Njegove šanse za tportal je prokomentirao politički analitičar Žarko Puhovski

Sam Milanović već je u nekoliko navrata poručio da ga predsjednička utrka zasad ne zanima.

'U ovom trenutku o tome ne razmišljam. Radim svoj posao. Ono što želim sebi i bliskim mi ljudima je dobro zdravlje, da vrijeme provodimo zanimljivo i da to potiče našu znatiželju, da drugima ne nanosimo zlo i to je zasad sve. Možda to djeluje banalno, ali meni to puno znači. Kažem da prije petnaestak godina nisam bio ničiji projekt, pa ni vlastiti s ciljem da postanem predsjednik SDP-a i premijer u trenutku ulaska u EU. Niti sada nemam zacrtani plan, što ne znači da besciljno lutam. Posjedujem određeno iskustvo, za naše uvjete veliko, a hoće li ono više ikad biti stavljeno na test i u službu nekom višem, nacionalnom interesu, to ne znam. To mi je trenutačno nedokučivo', poručio je nedavno Milanović.

Da se Milanović još nije kandidirao, upozorava i politički analitičar Žarko Puhovski. 'Ali i ako se kandidira, nema nikakvu šansu. On je u stanju napraviti razne stvari koje nisu pametne, no odluči li se kandidirati, to bi značilo da na predsjedničkim izborima pobjeđuje Kolinda Grabar Kitarović i da dolazi do totalnog urušavanja ljevice', kaže Puhovski za tportal.