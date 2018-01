Zoran Milanović: Hrvatska je bila ucijenjena, ne bi se obazirao na Junckera

Bivši premijer i predsjednik SDP-a Zoran Milanović se ne bi previše obazirao na izjave predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera o sporu sa Slovenijom jer je arbitražni dogovor bio plod ucjene Hrvatske.

Mišljenja je da se EU kao veliki birokratski aparat želi uplitati u sve pa čak i u ovakav spor. Milanović vjeruje da Vlada radi sve što može u ovom slučaju. Na upit može li se ipak malo više jer vodeći ljudi države dolaze iz diplomacije Milanović je kazao da možda ti ljudi koji vode državu imaju kompleks Bruxellesa, što on nikad nije imao.

'Kako netko poslije svega, tko drži do morala i vjerodostojnosti sudovanja, nakon što su arbitri uhvaćeni u varanju može tvrditi da je presuda validna, ne znam', kazao je Zoran Milanović u Dnevniku Nove TV . Bivši premijer ne smatra da možemo imati nikakvih konzekvenci kao država zato što nismo prihvatili arbitražu.

'Još su tamo ljudi koji su me dočekali. Ljudi su u strankama provode cijeli život', kazao je Milanović koji to ne želi.

'Nama je Jadran dosta. To je smiješna ideja u kojoj idete na živce Berlinu i Moskvi, nepotrebno. Drži se svoga', poručio je Milanović koji joj još uvijek ne može zaboraviti što je išla u Budimpeštu u posjetu Viktoru Orbanu dok je ovaj postavljao bodljikavu žicu prema Hrvatskoj.

'EU je dobra za državu, ali Europska komisija često pretjeruju. Državništvo se svodi i na to da se nekada pruži otpor', kazao je bivši šef SDP-a. Kritizirao je i inicijativu Triju mora, hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović .

Što se tiče pada rejtinga SDP-a kaže da mu svakako nije svejedno, ali i da nema savjeta za sadašnjeg predsjednika Davora Bernardića jer bi to bilo patroniziranje, a on to ne želi.

Predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića nije želio komentirati. Samo je kazao da vodi vladu koja ima tijesnu većinu i koji podupiru ljudi koji imaju pravomoćne optužnice.

Na konstataciju da Plenkovića podupire i njegov bivši šef kabineta Tomislav Saucha kojemu se također sudi u 'aferi dnevnice' Milanović je kazao da je to najblaži slučaj.

Komentirao je i HNS s kojim je bio u koaliciji koja je vladala zemljom, a Ivan Vrdoljak mu je bio ministar. Kaže da je mogao zamisliti da ta stranka pređe HDZ-u, ali nije vjerovao da bi se to moglo dogoditi. S tim odlukama će se HNS nositi u budućnosti. 'Bili su solidan partner i dobro smo surađivali', dometnuo je.

Na kraju je kazao da ključno pitanje današnje Hrvatske nije granica u Piranu već prosječna plaća od 500 eura, što je siromaštvo.