Beus Richembergh: Milanović nema mudrost državnika

Iako je bivši premijer Zoran Milanović u razgovoru za Novu TV zasad odbacio mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima, špekulacije o njegovom povratku aktivne su već mjesecima. Da ne bi bilo dobro da se kandidira Milanoviću je poručio GLAS-ov Goran Beus Richembergh

'Ali meni to nije to. Meni je to daleko ispod očekivanja. Fraza da 'treba čuvati vlastiti interes a ne slušati Bruxelles', koju Milanović sada koristi kao svoj credo, zapravo je floskula bez sadržaja jer pokriva uglavnom nečinjenje, očuvanje status quoa, izostanak vlastite odgovornosti ili opću kritiku vlasti. Izvorno je generirana među konzervativcima ali su je jednako zdušno prihvatili i rabe svi opozicionari bez ideje i kreativnosti, uključujući i šoviniste i anarhiste. Posebno je to važna poštapalica onih koji su držali figu u džepu kad se vodio pregovarački proces s EU i kojima nikad nije ni bilo na pameti da se europske stečevine i standardi implementiraju u hrvatsku praksu i koji su i danas vlast. Ali ona je i znak podilaženja onima koji ne razumiju i nije ih ni briga. Rezultat toga licemjerja je naš sunovrat u demokraturu, primitivizam i korupciju na začelju EU kolone', kaže Beus Richembergh.