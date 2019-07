Prvo brat, pa šogor, a na koncu i sin: Gorljivo ih je branio, ali Mariću su presudile upravo afere vezane za obitelj. Prisjetite se i koje

Trend polaganje vlastite glave na oltar Banskih dvora u ime 'negativne percepcije javnosti', koji je prilikom odlaska pokrenula bivša potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić, očito i dalje traje. Javni pritisak uslijed niza imovinskih afera presudio je u ponedjeljak još jednom ministru u vladi premijera Andreja Plenkovića, s time da samouklonjeni ministar državne imovine Goran Marić, baš poput svog dojučerašnjeg kolege iz resora uprave i budućeg kolege, saborskog zastupnika Lovre Kuščevića, ne priznaje ni gram onoga što mu zločesti novinari stavljaju na teret

Dok se ne dokaže suprotno, a itekako je upitno hoće li taj dan ikad svanuti, Goran će se Marić prikazivati 'žrtvom medijskog linča', te je otprilike isto tako reagirao na sve svoje dosadašnje afere. Podsjetimo se nekih njegovih opravdanja. Imenovanje brata u Upravu tvrtke HŽ-a U ožujku 2017., kada je izbila frka zbog imenovanja ministrova brata Svetimira na mjesto člana Uprave tvrtke Tehnički servisi željezničkih vozila u HŽ-u, Goran Marić sazvao je konferenciju za novinare kako bi objelodanio da ničim nije utjecao na donošenje takve odluke. Poručio je da se zbog njegova brata nisu mijenjali statuti ni pravilnici te da on sam nije siguran da bi na mjestu svog brata podnio ostavku.

'Njegova ostavka samo odražava njegov habitus. On nije dobio funkciju u HŽ-u zato što je moj brat. On se odrekao funkcije da se mene neopravdano ne napada. On ništa nije učinio ni dobio što mu po njegovoj stručnosti ne pripada. Njegova ostavka je njegova stvar, nisam siguran da bih ja to učinio na njegovom mjestu. Ali on je takav...', poručio je Goran Marić u emotivnom nastupu, pitajući se je li u Hrvatskoj uopće poželjno imati brata ili je to zabranjeno. >>> Marić: Je li u Hrvatskoj uopće poželjno imati brata? Politički analitičar Žarko Puhovski tada je dijagnosticirao da je ministar Marić 'više ljut nego što je to politički pametno'. 'To nije politički racionalno, ali mislim da gospodin Marić nije ni imao namjeru biti racionalan, nego je htio pokazati koliko je pogođen, dakle pokazati svoju ljudsku stranu. Nije loše da se tu i tamo vidi da su i ministri ljudi, ne samo u tome da krše zakon, nego da ljudski reagiraju', napominje Puhovski. Unapređenje šogora: 'Ne mogu tumačiti nešto što ne znam' Istog dana, međutim, otkriveno je da je ne samo brat, nego i Marićev šogor Miro Jurić unaprijeđen u Hrvatskim željeznicama. On je već bio zaposlen u Tehničkim servisima željezničkih vozila kao poslovođa, a potom je zaposlen na radnom mjestu voditelja za čišćenje. Ministar državne imovine tvrdio je za tportal da ni o tom napredovanju ništa ne zna.

'Ne znam ni naziv tvrtke, a kamoli koje mu je radno mjesto', komentirao je Marić. Odgovarajući na pitanje tportala misli li da će nakon dvije uzastopne afere čiji su akteri njegov brat i njegov šogor predsjednik Vlade od njega zatražiti ostavku, odgovorio je protupitanjem: 'A što sam to ja učinio zbog čega bi se tražila moja ostavka?' Tako i bi. Za premijera slučaj je 'na neki način' razriješio svojom ostavkom sam brat ministra Marića. 'A izjave o tom slučaju ministra Gorana Marića bile su vrlo precizne i za mene je slučaj završen', rekao je Plenković. >>> Ovo je govorio Goran Marić, a danas bi volio da nije Krajem 2017., kada je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučivalo o Mariću zato što je Ministarstvo kulture kupilo njegovu knjigu 'Slom lažnog proroštva', a koju je tiskala izdavačka kuća u vlasništvu njegova sina, poručio je da 'zbog svog odnosa prema životu, poslu, prema profesiji, prema Hrvatskoj i ljudima u Hrvatskoj' nikad nije bio u sukobu interesa. 'Nisam ni sada i u svom nastavku života i rada neću ni biti', rekao je Marić. Tadašnja predsjednica Povjerenstva Dalija Orešković rekla je kako se iz odluke Kulturnog vijeća Ministarstva kulture, kojem je tada na čelu bio Zlatko Hasanbegović, vidi kako to nije jedina otkupljena knjiga, niti je 13.000 kuna bio najveći iznos u odnosu prema drugim otkupljenim knjigama. Uz to, iz priloženih dokumenata nije vidljivo da je ministar Marić na bilo koji način utjecao na odluku bilo kojeg člana tog vijeća ni ministra Hasanbegovića.

Ljetos se pak ministar državne imovine suočio s neugodnom optužbom Ivice Todorića. Osnivač Agrokora poručio je da je Goran Marić 'itekako koristio' otočić Smokvicu kod šibenske Rogoznice još kada Agrokor nije bio korisnik koncesije. 'I to nikada sam, već u pratnji dvije visoke dame. Bilo bi iznimno zanimljivo da, ako se ne sjeća o kojim se dugonogim damama radi, objasni kako se točno bira Miss Universe u SAD-u. Smokvica mu je očito bila smokvin list', naveo je Todorić, tvrdeći da je poslije Agrokorova preuzimanja Smokvice osobno platio Marićev 'višestruki trošak' . >>> Todorić: Marić je dovodio dame na Smokvicu; Marić: To su laži Ministar je promptno reagirao, ističući da su to opskurne laži i da je na Smokvici bio jednom u životu 'i to prije dva mjeseca, u pratnji svojih suradnika, kada smo pripremali javni natječaj za davanje otoka u koncesiju'. 'S Todorićem nikada nisam ni kavu popio, a kamoli da mi ju je on platio. Nisam nikada ranije ni bio na Smokvici, a niti sam njega spomenuo u svojoj izjavi. On kao pojedinac nije u mom fokusu, u mom fokusu je bolje upravljanje državnom imovinom koja je prošlih godina i zbog servilnosti bivših političkih struktura bila nezakonito korištena. Osobno ne mislim nikada ništa koristiti besplatno, niti sam to prije radio', kaže Marić za 24 sata. Neispunjeno obećanje o ostavci u slučaju zatvaranja sisačke Rafinerije U siječnju ove godine, na novinarski upit hoće li ispuniti obećanje (iz predizborne kampanje 2016. godine) da će napustiti politiku ako se zatvori sisačka Rafinerija, Goran Marić naglasio je da se i dalje zalaže da se ta rafinerija ne zatvori. Radi se o političkom zalaganju da se ispune ugovorne obveze, da uprava razmisli je li to opravdano ili ne, ali ministar i Vlada po tom pitanju ne mogu učiniti ništa jer o poslovnim odlukama tvrtki odlučuju njihove uprave i nadzorni odbori, objasnio je ministar.

'Imate veliku razliku između korištenja i upotrebe funkcija od zlouporaba funkcija. Ne mogu raditi pritisak kao ministar ni na koga. Da mogu odlučiti da se ne zatvori, ja bih sada dao ostavku', naglasio je Marić. U travnju, nakon što je Globus objavio da je Marić u imovinskim karticama prijavio višestruko nižu vrijednost kuće u Živogošću od tržišne vrijednosti koju ona ima danas i koju je imala 2012. godine, kada ju je kupio, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo se opet pozabaviti njime. 'Prijavio sam ono što sam kupio i sve što zakon obvezuje ja ću to i prijaviti. Sve što moram prijaviti ja prijavljujem, kod mene nema tajni, nema misterioznosti, a s time se huškači ne mogu pomiriti', rekao je Marić. Upitan tko su huškači, ministar je rekao da ni na koga ne cilja. 'Za mene su banda oni koji protupravno koriste tuđe. Ima ih na stotine, tisuće. Ja nikoga ne optužujem, zna se tko je, ja sam samo poduzeo to da oni ne mogu raditi ono što su radili', rekao je Marić.

Poslije objave Jutarnjeg lista da je kuća od 67 četvornih metara u zagrebačkim Remetama izostavljena iz svih imovinskih kartica Gorana Marića, iako je bila u vlasništvu njegove supruge, ministar državne imovine najavio je da će se 'očitovati Povjerenstvu, biti na raspolaganju'. 'Kada Povjerenstvo završi svoj posao, onda ću ja govoriti', kazao je. Desetak dana kasnije napomenuo je da je svu svoju imovinu stekao prije uključivanja u politiku, a i da se naradio u 40 godina. 'Cijenim, poštujem i volim institucionalnu Hrvatsku, tako da Povjerenstvo može na miru raditi svoj posao, a kada završi Povjerenstvo, naravno da ću se očitovati o svemu tome', rekao je Marić. Ponosan na svoju djecu: 'Moj sin nije kupio stan' Početkom srpnja Marić je odbacio i optužbe po kojima se njegov sin pod sumnjivim okolnostima nedavno uselio u novoizgrađeni stan od 136 kvadrata u Veslačkoj ulici u Zagrebu, približne vrijednosti 2,5 milijuna kuna, dodavši da mu je sin podstanar i da u tom slučaju nema nikakvog sukoba interesa. 'Mislim da sam jedini ministar u Vladi od osamostaljenja države kojem se analizira gdje mu djeca stanuju. To nije slučajno. Samo ću poručiti da moj sin nije kupio stan, da ga ne treba vući za ruku, da sam ponosan na svoju djecu te da je moj stariji sin odrasla osoba koja ima dijete i koji je podstanar, što se lako može provjeriti u Poreznoj upravi', rekao je Marić.

Upitan zašto je svom prijatelju Zvonku Šariću poklonio obiteljsku tvrtku iako je na računu imala više od 800 tisuća kuna te stan vrijedan milijun kuna, Marić je kazao da ta obiteljska tvrtka više ne postoji već deset godina i da su njeni vlasnici bili sin i supruga. 'Oni su prenijeli poslovne udjele sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. To nije poklonjeno, preneseni su poslovni udjeli, to je bilo njihovo pravo i njihov poslovni odnos', rekao je Marić, objasnivši kako su oni to učinili da bi on mogao ući u politiku bez ikakvih opterećenja. 'Nisam želio da oni imaju u vlasništvu išta svoje. Eto, to je jedini razlog', rekao je Marić. Ustvrdio je pritom da nije nikada bio u sukobu interesa niti je ikada koristio svoju političku ulogu radi stjecanja koristi, poticanja, pogodovanja. 'Nitko nije imao koristi, a kamoli ja' Konačno, Marić je nastojao objasniti svoju ulogu u obnovi crkve u župi Majke Božje Lurdske u Zagrebu i kupnju crkvenog stana u Zvonimirovoj, rekavši da 'osim lijepe ljudske satisfakcije' što je pomogao realizaciji plemenite ideje nije ostvario nikakvu materijalnu korist niti to omogućio nekom drugom, kao i da nije učinio ništa 'mimo najboljih etičkih standarda'.