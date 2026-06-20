Prvi avion iz Beograda sletio na Brač: Evo kakav su doček pripremili putnicima

Među putnicima koji su stigli prvim letom bila je i Suzana, koja je Brač posljednji put posjetila prije 41 godinu. 'Bila sam na Braču prije 41 godinu. Ova linija je pun pogodak. Dosad je bilo dosta komplicirano doći do Brača preko Splita, a sada je puno lakše. Ovaj doček me toliko oduševio i baš sam sretna', rekla je po dolasku novinarima Slobodne Dalmacije Dori Škarić i Ivici Radiću.

Prvi zrakoplov na novoj sezonskoj liniji Beograd – Brač sletio je u subotu u Zračnu luku Brač, gdje su putnike dočekali glazbeni program, predstavnici lokalnih turističkih zajednica i uprave zračne luke. Nova linija prijevoznika Air Serbia prometovat će dvaput tjedno, srijedom i subotom, do 12. rujna. Cilj je dodatno približiti Brač gostima iz Srbije te im omogućiti jednostavniji i brži dolazak na jedan od najpoznatijih hrvatskih otoka.

Sličan dojam imala je i Ana, koja je na Brač stigla s obitelji. Kaže da je let bio brz i jednostavan, osobito u usporedbi s prošlogodišnjim putovanjem automobilom.

'Super je prošao let, sve je bilo jako brzo. U sat vremena smo došli i nismo ni osjetili put. Prošle godine smo na Brač došli automobilom i to je bilo jako naporno, posebno s djecom. Ovo je neusporedivo lakše. Ostajemo 12 dana i baš se radujemo odmoru', kazala je.

Dodala je da sigurnost Hrvatske kao turističke destinacije za njih nije bila upitna. 'To nismo ni preispitivali. Mi svake godine dolazimo zbog lijepe prirode, čistog mora i prekrasnih plaža. Uopće nismo očekivali ovakav doček, baš ste se potrudili, predivno je', rekla je.

Neopterećeni političkim porukama i upozorenjima

Da nova zračna veza znatno olakšava dolazak na otok, smatra i Milutin, koji s obitelji već godinama ljetuje na Braču. 'Let je prošao u najboljem mogućem redu. Imamo sjajan doček, ne može bolje od ovoga. Dolazimo ovdje već nekoliko godina, a s ovim direktnim letom destinacija nam je još pristupačnija. Ostat ćemo dva tjedna', rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

Na pitanje o upozorenjima koja su se posljednjih dana mogla čuti u dijelu srpskih medija, kratko je poručio da se na njih nisu obazirali. Za Ljubicu je nova linija posebno važna jer joj, zbog zdravstvenih razloga, putovanje zrakoplovom predstavlja najjednostavniji način dolaska na Brač. 'Častili su nas i u avionu, sve je prošlo lijepo. Meni ovo puno olakšava put jer zbog zdravstvenih razloga mogu putovati praktički jedino avionom', rekla je.

Komentirajući političke poruke povezane s ljetovanjem u Hrvatskoj, poručila je: 'Pustite vi političare. Političari kao političari, a mi obični ljudi imamo drugačije poglede na svijet.'