Potjera u Zagrebu: U BMW-u bježao policiji, probio rampe i udario u službeno vozilo

Zagrebačka policija uhitila je 20-godišnjeg vozača koji je u noći na subotu bježao policijskim službenicima u automobilu marke BMW.

Kako je izvijestila policija, sve je počelo oko 3.35 sati na Jadranskom mostu, gdje se 20-godišnjak tijekom nadzora prometa odbio zaustaviti. Policijski službenici odmah su krenuli za njim, no vozač se oglušio na svjetlosne i zvučne znakove za zaustavljanje te nastavio vožnju prema autocesti A1.

Tijekom bijega prošao je kroz rampe na naplatnim postajama Lučko i Zdenčina bez zaustavljanja.

Potjera je završila na raskrižju Ventilatorske i Puškarićeve ulice. Ondje je 20-godišnjak prednjim dijelom BMW-a udario u službeno policijsko vozilo koje se nalazilo ispred njega, nakon čega je izgubio nadzor nad automobilom i sletio s kolnika.

Nakon toga pokušao je pobjeći pješice, no policijski službenici ubrzo su ga zaustavili i priveli na kriminalističko istraživanje.

Policija je utvrdila da 20-godišnjak nije imao vozačku dozvolu, a automobilu kojim je upravljao istekla je registracija. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.Kriminalističko istraživanje je u tijeku.