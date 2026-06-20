Potjera u Zagrebu: U BMW-u bježao policiji, probio rampe i udario u službeno vozilo

Zagrebačka policija u noći na subotu uhitila je 20-godišnjaka koji se automobilom marke BMW odbio zaustaviti tijekom nadzora prometa na Jadranskom mostu. Tijekom bijega probio je rampe na naplatnim postajama Lučko i Zdenčina, a zaustavljen je nakon što je udario u policijsko vozilo i sletio s ceste
Zagrebačka policija uhitila je 20-godišnjeg vozača koji je u noći na subotu bježao policijskim službenicima u automobilu marke BMW.
Kako je izvijestila policija, sve je počelo oko 3.35 sati na Jadranskom mostu, gdje se 20-godišnjak tijekom nadzora prometa odbio zaustaviti. Policijski službenici odmah su krenuli za njim, no vozač se oglušio na svjetlosne i zvučne znakove za zaustavljanje te nastavio vožnju prema autocesti A1.
Tijekom bijega prošao je kroz rampe na naplatnim postajama Lučko i Zdenčina bez zaustavljanja.
Potjera je završila na raskrižju Ventilatorske i Puškarićeve ulice. Ondje je 20-godišnjak prednjim dijelom BMW-a udario u službeno policijsko vozilo koje se nalazilo ispred njega, nakon čega je izgubio nadzor nad automobilom i sletio s kolnika.
Nakon toga pokušao je pobjeći pješice, no policijski službenici ubrzo su ga zaustavili i priveli na kriminalističko istraživanje.
Policija je utvrdila da 20-godišnjak nije imao vozačku dozvolu, a automobilu kojim je upravljao istekla je registracija. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.Kriminalističko istraživanje je u tijeku.