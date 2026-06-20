U Dravi pronašli tijelo nestalog dječaka (8) iz Selnice Podravske

Podsjetimo, policija je u utorak 17. lipnja u 20:39 sati zaprimila dojavu o nestanku djeteta na rijeci Dravi. Djeca su se bez nadzora uputila na stari sprud rijeke Drave, nakon čega je dječak nestao. Riječ je inače o ilegalnom kupalištu koje mještani godinama koriste.

Na teren su odmah upućeni policijski službenici te su pokrenute opsežne mjere traganja. Kako je priopćila policija, danas 20. lipnja u poslijepodnevnim satima u rijeci Dravi pronađeno je tijelo djeteta. Tijelo je pronađeno oko dva kilometra nizvodno od mjesta na kojem je dijete nestalo.

Na terenu su posljednja tri dana bile sve službe, od HGSS-a i Crvenog križa do policijskih ronilaca i vatrogasaca. Potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu koja je proteklih dana nabujala zbog kiše.

Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, na mjestu pronalaska provode se očevidne radnje kojima će se utvrditi sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Policija zasad nije objavila dodatne informacije.