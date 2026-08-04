Možemo odgovorio HDZ-u: Lažete, istočno od bana Jelačića stalno je postavljena hrvatska zastava

' Zagrebački HDZ danas je iznio još jednu laž tvrdeći da danas na Trgu bana Jelačića uoči sutrašnjeg državnog praznika nema nijedne hrvatske zastave. Kad bi imalo poznavali Trg bana Jelačića, onda bi znali da je na sjevernim jarbolima istočno od kipa bana Jelačića u stalnom postavu uvijek i neprestano postavljena velika zastava Republike Hrvatske kao i zastave Grada Zagreba i Europske unije.

Iz Možemo poručuju da je riječ o laži te navode da je na sjevernim jarbolima istočno od kipa bana Jelačića stalno postavljena velika zastava Republike Hrvatske , zajedno sa zastavama Grada Zagreba i Europske unije.

Kad je riječ o Danu pobjede i domovinske zahvalnosti, onda treba znati da se svake godine uoči ovog državnog praznika na južne jarbole na Trgu bana Jelačića postavljaju dodatne zastave Republike Hrvatske kako bi se obilježio sutrašnji državni praznik, pa će tako biti i večeras.

Smatramo da ovakvim jeftinim politikantskim trikovima i iznošenju laži nema mjesta uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, a gradonačelnik Tomašević još je jutros uoči sutrašnjeg praznika, zajedno s predstavnicima udruga proizašlih iz Domovinskog rata, na Mirogoju položio vijence za hrvatske branitelje koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske. Sutra će gradonačelnik Tomašević u Kninu sudjelovati u proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja kao i svake godine otkad je 2021. godine prvi put izabran za gradonačelnika', naveli su iz Možemo.

Nakon što su ranije prozvali Možemo članovi zagrebačkog HDZ-a večeras su na Trgu bana Josipa Jelačića postavili hrvatske zastave na način da su ih oblijepili oko spomenika i po stupovima kao na kakvom seoskom vašaru.