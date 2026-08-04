Policija kod Senja naplatila 3280 eura kazni: Evo rezultata nadzora plovidbe

Koordinirana akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa s naglaskom na sigurnost plovidbe provedena je u utorak u području nadzora sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Senj i pripadajućih lučkih ispostava, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Informacijska podrška uključenim jedinicama tijekom trajanja akcije omogućena je u suradnji sa Službom za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS), odakle su u realnom vremenu upućivane informacije o svim uočenim područjima pojačanog prometa plovila, prekršajima u plovidbi te neidentificiranim i identificiranim pomorskim objektima.

Najviše su se kontrolirali nepropisna brzina plovidbe u nedozvoljenim područjima, nadzor nad iznajmljivanjem plovila, putničkim brodovima za jednodnevne izlete, kao i nadzor nad ostalim sudionicima u pomorskom prometu.