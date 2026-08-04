Policija kod Senja naplatila 3280 eura kazni: Evo rezultata nadzora plovidbe

U akciji pojačanog nadzora pomorskog prometa pod nazivom “Sigurna plovidba 2026 Senj”, u senjskom akvatoriju u utorak sudjelovala su tri plovila, utvrđeno je 18 povreda propisa, a naplaćeno 3280 eura novčanih kazni.
Koordinirana akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa s naglaskom na sigurnost plovidbe provedena je u utorak u području nadzora sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Senj i pripadajućih lučkih ispostava, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
Informacijska podrška uključenim jedinicama tijekom trajanja akcije omogućena je u suradnji sa Službom za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS), odakle su u realnom vremenu upućivane informacije o svim uočenim područjima pojačanog prometa plovila, prekršajima u plovidbi te neidentificiranim i identificiranim pomorskim objektima.
Najviše su se kontrolirali nepropisna brzina plovidbe u nedozvoljenim područjima, nadzor nad iznajmljivanjem plovila, putničkim brodovima za jednodnevne izlete, kao i nadzor nad ostalim sudionicima u pomorskom prometu.
U akciji je sudjelovalo osam službenika Lučke kapetanije Senj i pripadajućih ispostava s tri plovila, kojima se tijekom dana preplovilo 204 nautičke milje.
U sklopu akcije izvršen je 41 inspekcijski nadzor, temeljem kojih je utvrđeno ukupno 18 povreda propisa i pravila sigurne plovidbe.
Najviše prekršaja utvrđeno je zbog nepoštivanja propisane najviše dozvoljene brzine plovidbe (glisiranja), u čak 10 slučajeva, uz ostalih osam prekršaja iz domene tehničke ispravnosti plovila te posjedovanja i valjanosti administracije plovila i posada.
Ukupno je izrečeno 18 novčanih kazni, u iznosu od 6306 eura, od kojeg iznosa je čak 4380 eura izrečeno zbog utvrđene nepropisne brzine plovidbe u nedozvoljenim područjima. Od prekršitelja je naplaćeno 15 kazni, u iznosu od 3280 eura.
Provedba akcija pojačanih inspekcijskih nadzora nastavit će se tijekom ovogodišnje sezone, kada se bilježi značajno povećanje domaćih i stranih plovila u Jadranu.