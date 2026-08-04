Anušić emotivan uoči proslave Oluje: Komentirao odnos s Kundidom, imao poruku i za Vučića

U razgovoru za RTL Danas , Anušić je naveo da je podizanje zastave i čitanje imena poginulih i nestalih branitelja za njega emotivan trenutak. Kako je objasnio novinarki Dajani Šošić , time se 'prisjećamo onih koji su bili s nama, a koji danas nisu ovdje kako bi doživjeli vrijeme slobode'. Prisjetio se i da je bio u istočnoj Slavoniji s postrojbom koja je trebala započeti operaciju Grom iako je naposljetku to područje oslobođeno mirnom reintegracijom, a ministru je žao što nije sudjelovao u samoj Oluji.

'Naravno da mi je žao. I kao vojniku i kao nekome tko je od 1991. cijelo vrijeme bio tamo. Kada govorimo o Slavoniji, naravno da teritorij koji ste izgubili u ratu, u borbama i bitkama, želite vratiti na isti način. Nismo ga vratili na takav način, nego mirnom reintegracijom, što je na kraju bilo i bolje rješenje jer bi bilo puno žrtava s naše strane. Ali svakako bismo uspjeli i taj zadatak ostvarili do kraja', rekao je Anušić, prenosi net.hr .

Crna Gora dolazi na proslavu: 'Vučić ima pravo zamjerati'

Ministar obrane je čestitao Crnoj Gori što je poslala svoje vojnike na ovogodišnju proslavu, a pritom je komentirao i nezadovoljstvo tim potezom koje je izrazio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

'Aleksandar Vučić ima pravo zamjerati Crnoj Gori. On zamjera sve i svašta, i nama i Crnoj Gori. To je njegov problem i neka svoju politiku vodi kako misli da treba voditi. Mi ćemo voditi svoju politiku kako mislimo da je treba voditi, pa ćemo vidjeti tko će na kraju završiti gdje', rekao je Anušić.

Naposljetku, upitan je i odnosima Tihomirom Kundidom nakon kao što je kao načelnik glavnog stožera oružanih snaga Hrvatske, poštovao naredbu predsjednika Milanovića kao vrhovnog vojnog zapovjednika te unatoč željama Vlade nije poslao vojnike na mimohod u Parizu.

Upitan o izjavi premijera da više nema povjerenje njega i Vlade te je li bilo trzavica u njihovoj suradnji, Anušić je rekao:

'Ma nije. Riješeno je, situacija koja je bila završena je. Rekli smo svoje stavove i njih se i dalje držimo, kao i premijer. Moramo nastaviti dalje raditi. Moramo raditi u interesu Oružanih snaga, Hrvatske vojske, države i naroda. Tu nema prostora za zastoj u izvršavanju zadataka, obveza i svega što radimo. Po prvi put u 31 godinu provodimo modernizaciju Oružanih snaga i to je prvi i glavni interes. Sve drugo je sporedno.'