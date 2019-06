Provjerite hoće li se vrijeme konačno stabilizirati u idućem tjednu

U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenljivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar većinom slab sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka popet će se do 24 °C.

U Dalmaciji djelomice sunčano, a u njezinoj unutrašnjosti, uz umjeren i jak razvoj oblaka, mjestimice može biti pljuskova i grmljavine. Puhat će slaba do umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Malo manje toplo, uz veću vjerojatnost za kišu bit će na oblačnijem jugu Hrvatske, uz slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak."

Najviša dnevna temperatura kretat će se od 22 do 25 °C, u gorju malo niža.