U subotu će vrijeme i dalje biti nestabilno. Evo što nas čeka idućih dana

U većini krajeva bit će promjenjivo, na istoku i pretežno oblačno, a mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, često u Slavoniji, Baranji i u unutrašnjosti Dalmacije, gdje može biti i obilnijih oborina, prognoza je Državnoga hidrometeorološkoga zavoda (DHMZ) za subotu.

Najviša temperatura u istočnim i gorskim predjelima bit će od 16 do 20, a drugdje između 20 i 25 stupnjeva Celzijusa.

Najviše sunčanih razdoblja očekuje se na zapadu i na južnome Jadranu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na sjevernome i dijelu srednjeg Jadrana puhat će umjerena do jaka bura, drugdje umjeren sjeverozapadnjak.

I sljedećih dana očekuje nas nestabilno, ali i relativno toplo vrijeme...

'Do sredine idućeg tjedna na kopnu se nastavlja vrlo promjenljivo i nestabilno vrijeme. No bit će više sunčanih sati, a time i sve toplije pa ćemo napokon imati i niz dana s temperaturom u skladu s dobom godine. No, neki bi se mogli požaliti na sparinu, a i na svakodnevnu mjestimičnu kišu, najčešće u obliku poslijepodnevnih pljuskova. U drugoj polovini idućeg tjedna raste vjerojatnost za stabilnije vrijeme' prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.