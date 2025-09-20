Prosvjednici protiv migranata zapalili auto i bacali kamenje, policija uzvratila vodenim topom

Dodala je da se ta skupina prosvjednika koju je policija gađala vodenim topom odvojila od glavnih prosvjeda kako bi blokirali autocestu.

Prosvjed protiv imigracije, održan nešto više od mjesec dana prije nizozemskih parlamentarnih izbora, organizirala je desničarska aktivistica koja sebe naziva Els Rechts i vodi kampanju protiv tražitelja azila i za pravednu stambenu politiku u Nizozemskoj.