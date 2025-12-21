OGLASILA SE POLICIJA

Strašna nesreća u Kutini: Poginula dvojica mladića

I.J.

21.12.2025 u 10:37

Prometna nesreća
Prometna nesreća Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
U ovoj prometnoj nesreći smrtno su stradali 23-godišnji i 27-godišnji vozač dok su 49-godišnjakinji i dvojici 17-godišnjih putnika iz njenog vozila u sisačkoj Općoj bolnici okvalificirane lake tjelesne ozljede.

Noćas oko 1.20 sati, u ulici Aleja Vukovar u Kutini, dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe smrtno stradale. Do nesreće je došlo kada je 23-godišnjak upravljao automobilom kutinskih registracija te je uslijed nedržanja potrebnog razmaka udario u automobil, također kutinskih registracija, kojim je ispred njega upravljala 49-godišnjakinja, priopćila je policija.

Od silne udara automobil kojim je upravljala 49-godišnjakinja odbačen je u odvodni kanal gdje je udario u raslinje od koje se odbio te je potom udario u betonsko žičanu ogradu. Vozilo kojim je upravljao 23-godišnjak prešlo je na suprotnu prometnu traku nakon čega je na njega naletio automobil kojim je upravljao 27-godišnjak.

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku. Za sav promet u vremenu od 1.38 do 8 sati bila je zatvorena županijska cesta 3124, a promet se odvijao obilazno lokalnom cestom 33070 i županijskom cestom 3213. Policija će o ovom događaju nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti izvješće.

