Strašna nesreća u Kutini: Poginula dvojica mladića

Noćas oko 1.20 sati, u ulici Aleja Vukovar u Kutini, dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe smrtno stradale. Do nesreće je došlo kada je 23-godišnjak upravljao automobilom kutinskih registracija te je uslijed nedržanja potrebnog razmaka udario u automobil, također kutinskih registracija, kojim je ispred njega upravljala 49-godišnjakinja, priopćila je policija.

Od silne udara automobil kojim je upravljala 49-godišnjakinja odbačen je u odvodni kanal gdje je udario u raslinje od koje se odbio te je potom udario u betonsko žičanu ogradu. Vozilo kojim je upravljao 23-godišnjak prešlo je na suprotnu prometnu traku nakon čega je na njega naletio automobil kojim je upravljao 27-godišnjak.