'Pošaljite ih kući': Deseci tisuća ljudi u Londonu traže protjerivanje migranata

Policija je najavila da će rasporediti jake snage u britanskoj prijestolnici. U blizini će se održati i protuprosvjed "Ustanimo protiv rasizma", nakon vrlo burnog ljeta u Britaniji koje je obilježilo prosvjede zbog imigracije i slobode govora.

Do podneva deseci tisuća prosvjednika ispunili su ulice južno od rijeke Temze, prije nego što su se uputili prema Westminsteru, sjedištu britanskog parlamenta.

Prosvjednici su nosili britanske zastave i crveno-bijeli križ Svetog Jurja, dok su drugi donijeli američke i izraelske zastave te nosili kape MAGA američkog predsjednika Donalda Trumpa. Uzvikivali su slogane kojima su kritizirali premijera Keira Starmera i nosili transparente, uključujući i neke na kojima je pisalo "pošaljite ih kući". Neki sudionici doveli su djecu.

'Vjerujemo u Tommyja'

Robinson je prosvjed Unite the Kingdom nazvao proslavom slobode govora. Očekuje se i da će se žaliti za Charliejem Kirkom, američkim konzervativnim aktivistom koji je ubijen u srijedu. "Stotine tisuća ljudi već pune ulice središnjeg Londona dok se ujedinjujemo kao jedno za naše slobode", rekao je Robinson na X-u.