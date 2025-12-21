Incident u švedskim vodama: Zatekli ruski brod koji je na crnoj listi EU, još je tajna što su pronašli

Švedska carinska služba u nedjelju je objavila da su se vlasti ukrcale na ruski teretni brod koji se u petak usidrio u švedskim vodama nakon što su se pojavili problemi s motorom te da provode pregled tereta.
Vlasnici broda Adler na popisu su sankcija Europske unije, rekao je Martin Hoglund, glasnogovornik carinske uprave.
"Ubrzo nakon 1 sat ujutro ukrcali smo se na brod uz podršku švedske obalne straže i policije kako bismo obavili carinski pregled", rekao je Hoglund.
"Pregled je još uvijek u tijeku." Hoglund je odbio reći što je carinska služba pronašla na brodu.
Prema podacima službe za praćenje brodova Marine Traffic, Adler je kontejnerski prijevoznik dug 126 metara. Usidren je kod Hoganasa u jugozapadnoj Švedskoj.
Osim što je Adler na popisu sankcija EU-a, brod i njegovi vlasnici M Leasing LLC također su podložni američkim sankcijama, zbog sumnje na umiješanost u prijevoz oružja, prema OpenSanctions, bazi podataka sankcioniranih tvrtki i pojedinaca, osoba od interesa i vladinih popisa praćenja.
Hoglund je rekao da je brod napustio rusku luku Sankt Peterburg 15. prosinca, ali je rekao da carina nema nikakve informacije o njegovom odredištu.