Incident u švedskim vodama: Zatekli ruski brod koji je na crnoj listi EU, još je tajna što su pronašli

I.J./Hina

21.12.2025 u 12:10

Brod u švedskim vodama, ilustracija
Brod u švedskim vodama, ilustracija Izvor: EPA / Autor: MARKO SAAVALA
Švedska carinska služba u nedjelju je objavila da su se vlasti ukrcale na ruski teretni brod koji se u petak usidrio u švedskim vodama nakon što su se pojavili problemi s motorom te da provode pregled tereta.

Vlasnici broda Adler na popisu su sankcija Europske unije, rekao je Martin Hoglund, glasnogovornik carinske uprave.

"Ubrzo nakon 1 sat ujutro ukrcali smo se na brod uz podršku švedske obalne straže i policije kako bismo obavili carinski pregled", rekao je Hoglund.

"Pregled je još uvijek u tijeku." Hoglund je odbio reći što je carinska služba pronašla na brodu.

Prema podacima službe za praćenje brodova Marine Traffic, Adler je kontejnerski prijevoznik dug 126 metara. Usidren je kod Hoganasa u jugozapadnoj Švedskoj.

Osim što je Adler na popisu sankcija EU-a, brod i njegovi vlasnici M Leasing LLC također su podložni američkim sankcijama, zbog sumnje na umiješanost u prijevoz oružja, prema OpenSanctions, bazi podataka sankcioniranih tvrtki i pojedinaca, osoba od interesa i vladinih popisa praćenja.

Hoglund je rekao da je brod napustio rusku luku Sankt Peterburg 15. prosinca, ali je rekao da carina nema nikakve informacije o njegovom odredištu.

