Incident u švedskim vodama: Zatekli ruski brod koji je na crnoj listi EU, još je tajna što su pronašli

Vlasnici broda Adler na popisu su sankcija Europske unije, rekao je Martin Hoglund, glasnogovornik carinske uprave.

"Ubrzo nakon 1 sat ujutro ukrcali smo se na brod uz podršku švedske obalne straže i policije kako bismo obavili carinski pregled", rekao je Hoglund.

"Pregled je još uvijek u tijeku." Hoglund je odbio reći što je carinska služba pronašla na brodu.