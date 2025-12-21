Devet poginulih, 10 ranjenih u pucnjavi u Južnoj Africi, policija traži osumnjičenike

Incident se dogodio neposredno prije 1 sat ujutro po mjesnom vremenu u gostionici u naselju Bekkersdal u Johannesburgu, priopćila je policija.

Oko 12 nepoznatih osumnjičenika koji su se dovezli u bijelome minibusu i srebrnoj limuzini otvorilo je vatru na goste, nastavivši nasumično pucati dok su bježali s mjesta događaja, rekla je policija, dodavši da će se motiv pucnjave utvrditi istragom. Svi ranjeni prevezeni su u medicinske ustanove na liječenje, dodala je policija.