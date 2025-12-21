TRAGEDIJA

Devet poginulih, 10 ranjenih u pucnjavi u Južnoj Africi, policija traži osumnjičenike

I.J./Hina

21.12.2025 u 12:51

Pucnjava u Južnoj Africi
Pucnjava u Južnoj Africi Izvor: EPA / Autor: SOUTH AFRICAN POLICE SERVICES / HANDOUT
Devet je osoba ubijeno, a 10 ih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila rano jutros u naselju jugozapadno od Johannesburga, a vlasti su pokrenule potragu za osumnjičenicima, objavila je u nedjelju Južnoafrička policijska služba.

Incident se dogodio neposredno prije 1 sat ujutro po mjesnom vremenu u gostionici u naselju Bekkersdal u Johannesburgu, priopćila je policija.

Oko 12 nepoznatih osumnjičenika koji su se dovezli u bijelome minibusu i srebrnoj limuzini otvorilo je vatru na goste, nastavivši nasumično pucati dok su bježali s mjesta događaja, rekla je policija, dodavši da će se motiv pucnjave utvrditi istragom. Svi ranjeni prevezeni su u medicinske ustanove na liječenje, dodala je policija.

Bekkersdal je dio lokalne općine Rand West City, čija internetska stranica naselje opisuje kao područje za koje je karakteristična visoka stopa nezaposlenosti i siromaštva zbog pada rudarenja zlata.

U Južnoafričkoj Republici, najsnažnijoj afričkoj ekonomiji evidentirana je jedna od najviših stopa ubojstava na svijetu, prosječno dnevno čak 60.

