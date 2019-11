Prosvjednici protiv klimatskih promjena završili kod Frke Petešića

Prosvjednici protiv klimatskih promjena okupili su se u petak na Trgu sv. Marka u Zagrebu pozivajući hrvatsku Vladu da donese hitne i ambiciozne mjere za ograničenje učinaka klimatskih promjena

Okupljenim prosvjednicima Šmigmator je rekla kako je nova predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila u svom uvodnom govoru da će se usredotočiti na ambiciozan klimatski program kako bi do 2050. Europa bila prvi neutralan klimatski kontinent. "Što znači da smo uspjeli, vi ste uspjeli", poručila im je. Ustvrdila je, međutim, kako su u Hrvatskoj "pomaci mizerni", "europski planovi preambiciozni", da "kaskamo u svemu".

"Početkom ovog tjedna, Svjetska meteorološka organizacija upozorava na nov rekordni porast stakleničkih plinova i apelira da se hitno učini više jer je 'u pitanju budućnost čovječanstva'. Jučer, napokon, Europski parlament proglašava klimatsku i okolišnu uzbunu", istaknula je Petra Andrić iz Greenpeace Hrvatska. Pozvala je političare da riječi pretoče u djela - ne samo u strategije i planove, nego u konkretne projekte za spas klime.

"Znam da ste razočarani i domaćim i svjetskim političarima i vladama. Ali čuli su vas i čuju vas, čak i kada ne odgovaraju. Doveli ste temu klime u fokus politike i medija. Borite se se i dalje, ne dozvolite onima koji kroje vašu budućnost da je skroje po vlastitim kratkovidnim mjerilima. Nije prekasno, ali nema više vremena za čekanje", poručila je Andrić.

Marija Mileta iz Zelene akcije rekla je da hrvatska Vlada u svom nacionalnom energetskom i klimatskom planu za iduće desetljeće planira masovna ulaganja u nova istraživanja nafte i plina na većini teritorija Hrvatske, uključujući Jadransko more. Uz to, planira korištenje uvoznog ugljena do čak 2040., te velike infrastrukturne fosilne projekte poput LNG terminala.