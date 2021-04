Prošli tjedan vrijednost fiskaliziranih računa na godišnjoj razini veća 25 posto

U svim djelatnostima iz sustava fiskalizacije prošli tjedan vrijednost računa povećala se za 25 posto u odnosu na usporedivi tjedan prošle godine, dok je za 12 posto bila manja u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, pokazuju u ponedjeljak objavljeni podaci Porezne uprave

Istovremeno, od 5. do 11. travnja ove godine izdano je 33,7 milijuna računa, 61 posto više nego u istom razdoblju 2020. godine.

U razdoblju od 5. do 11. travnja 2021. godine u svim djelatnostima ukupna vrijednost fiskaliziranih računa dosegnula je 2,95 milijardi kuna, što je za 597,6 milijuna kuna ili 25 posto više nego u usporedivom tjednu 2020. godine, kada su na snazi bile značajno strože mjere protiv širenja koronavirusa u odnosu na one u tjednu iza nas.

Još snažniji rast zabilježen je u ugostiteljstvu i turizmu, pri čemu je broj fiskaliziranih računa na godišnjoj razini porastao za 719 posto, a njihova vrijednost za 507 posto. Tako je u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane u razdoblju od 5. do 11. travnja ove godine izdano 3,2 milijuna računa, a njihova je vrijednost iznosila 179,6 milijuna kuna.

Naime, stroge epidemiološke mjere, koje su između ostalog uključivale i zatvaranje ugostiteljskih objekata, trgovačkih centara te uslužnih obrta, poput frizera i kozmetičara, lani su stupile na snagu 19. ožujka.

S druge strane, uslijed popuštanja epidemioloških mjera, ugostitelji su od 1. ožujka ove godine dobili mogućnost otvaranja terasa svojih kafića i restorana, a na kojima u tri mjeseca koja su prethodila prvom danu ožujka nisu smjeli posluživati svoje goste.

Stoga je u objavi Porezne uprave dana i usporedba proteklog tjedna ove godine s istim razdobljem 2019. godine, a ti podaci pokazuju da je od 5. do 11. travnja 2021. godine izdano 21 posto manje računa, dok im je vrijednost manja za 12 posto.

Pritom je u trgovini broj računa manji za 13 posto, uz pad vrijednosti za osam posto, dok je u ugostiteljstvu i turizmu taj pad još izraženiji - u broju računa za 52 posto, a njihovom iznosu za 39 posto, odnosno za 114,2 milijuna kuna.

Na tjednoj razini broj računa manji za 13 posto, a iznos za 12 posto

U tjednu od 5. do 11. travnja ove godine u odnosu na prethodni tjedan, to jest razdoblje od 29. ožujka do 4. travnja 2021. godine, broj računa je smanjen za 13 posto, a njihov iznos za 12 posto.

Kako je pokazalo izvješće Porezne uprave, u prošlom tjednu, koji je započeo uglavnom neradnim Uskrsnim ponedjeljkom, u segmentu trgovine zabilježen je pad broja računa od 14 posto, a njihove vrijednosti za 15 posto.

U ugostiteljstvu i turizmu broj izdanih računa na tjednoj je razini smanjen za devet posto, dok je njihova vrijednost povećana za 11 posto.