Prošli tjedan 18 posto manje računa nego lani, iznos manji 16 posto

U svim djelatnostima iz sustava fiskalizacije u prošlom je tjednu u odnosu na usporedivi tjedan prošle godine broj računa smanjen za 18 posto, a njihov iznos za 16 posto, pokazuju u ponedjeljak objavljeni podaci Porezne uprave

No, iako podaci o fiskalizaciji i dalje govore o velikom padu u turizmu i ugostiteljstvu na godišnjoj razini, uzlazni turistički trend vidljiv je u smanjenju tog minusu. Naime, podaci su za tjedan prije, od 15. do 21. lipnja ove u odnosu na isto lanjsko razdoblje, govorili o gotovo za trećinu manjem broju fiskalilziranih računa u ugostiteljstvu i turizmu, dok je iznos tih računa bio i više nego upola manji odnosno bilježio se minus od 56 posto.

Na tjednoj razini pad u trgovini, rast u turizmu

Kada se četvrti tjedan lipnja, tj. razdoblje od 22. do 28 lipnja uspoređuje s prethodnim tjednom, to jest razdobljem od 15. do 21. lipnja 2020. godine, ukupno se u sustavu fiskalizacije bilježi pad i broja i vrijednosti računa, i to pod utjecajem pada u trgovini na malo, dok u ugostiteljstvu raste i broj fiskaliziranih računa i njihova vrijednost.

Po podacima Porezne uprave, na tjednoj je razini broj fiskaliziranih računa u svim djelatnostima je pao za četiri posto, a njihov iznos za šest posto.

Na to su utjecala negativna kretanja u trgovini, koja bilježi pad broja izdanih računa za pet posto, a iznosa za 10 posto.

Nasuprot tomu, u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane na tjednoj je razini broj računa porastao za pet posto, a iznosa za čak 37 posto.

Od početka korona-krize vrijednost računa manja 20 posto

Od početka koronakrize u Hrvatskoj, u razdoblju od 24. veljače do 28. lipnja ove godine broj fiskaliziranih računa smanjen je u odnosu na isto lanjsko razdoblje za 31 posto, a njihov iznos za 20 posto.

Ove godine u tom je razdoblju izdano 554,56 milijuna računa, čija vrijednost doseže 51,4 milijarde kuna, a u istom lanjskom razdoblju bilo je 807,2 milijuna računa, ukupne vrijednosti 63,9 milijardi kuna.

U djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala na godišnjoj je razini broj računa smanjen za 24 posto, na 356,3 milijun, dok je njihova vrijednost na godišnjoj razini pala 11 posto, na 38,3 milijarde kuna.

U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane pad je osjetniji, broj fiskaliziranih računa je smanjen za 53 posto, a njihov iznos za 63 posto.

U razdoblju od 24. veljače do 28. lipnja ove godine u ugostiteljstvu i turizmu fiskalizirano je 63,9 milijuna računa, u vrijednosti 2,95 milijardi kuna, što je oko pet milijardi kuna manje nego u istom vrijeme lani. Naime, u istom je lanjskom razdoblju u ugostiteljstvu i turizmu bilo fiskalizirano više od 136 milijuna računa, a njihov je iznos bio oko 7,93 milijarde kuna.