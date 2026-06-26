Pronađen Hrvat za kojim su tragali u Venezueli: 'Živ je i zdrav'

S popisa Hrvata koji žive u Venezueli do petka se nije moglo ući u trag 80-godišnjaku koji živi u La Guariji, no kako za 24 sata doznaju Miho Dobrašin i Luka Safundžić, živ je i zdrav.

U petak navečer stigla je obavijest da su ga službe pronašle, te da je o tome obaviještena obitelj. Muškarac nije imao interneta ni signala, a nalazio se u jednom od najteže pogođenih mjesta u Venezueli.