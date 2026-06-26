80-godišnjak

Pronađen Hrvat za kojim su tragali u Venezueli: 'Živ je i zdrav'

Bi. S.

26.06.2026 u 21:01

Potres u Venezueli
Potres u Venezueli Izvor: EPA / Autor: Ronald Peña R
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U razornim potresima koji su pogodili Venezuelu nema stradalih Hrvata

S popisa Hrvata koji žive u Venezueli do petka se nije moglo ući u trag 80-godišnjaku koji živi u La Guariji, no kako za 24 sata doznaju Miho Dobrašin i Luka Safundžić, živ je i zdrav.

U petak navečer stigla je obavijest da su ga službe pronašle, te da je o tome obaviještena obitelj. Muškarac nije imao interneta ni signala, a nalazio se u jednom od najteže pogođenih mjesta u Venezueli.

Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
  • Potres u Venezueli
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Potres u Venezueli Izvor: EPA / Autor: RONALD PENA R / EPA

Podsjetimo, dva razorna potresa pogodila su Venezuelu u kojoj se trenutno preko 50.000 ljudi vodi kao nestalo, dok je broj mrtvih trenutno na 920.

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