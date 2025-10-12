Prometna nesreća na A1: Stvorila se kolona duga 6 km

Nakon prometne nesreće koja se dogodila se na 15. km autoceste A1 između čvorova Karlovac i Donja Zdenčina u smjeru Zagreba vozi se usporeno, u koloni dugoj šest kilometara, javlja HAK
Kolona se stvorila i u zoni radova na A1 kod odmorišta Brloška Dubrava u smjeru Zagreba. Duga je 2 km, vozi se jednim trakom.
Zbog gustoće prometa vozi se usporeno na DC1 između Jastrebarskog i Klinča Sela u smjeru Zagreba.
Zbog vozila u kvaru na autocesti A6 između tunela Veliki Gložac i Rožman Brdo u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom.