Projekt S21: Gradi se 16 godina, progutao je 12 milijardi eura i sad je opet na čekanju

Nakon gotovo 16 godina gradnje i potrošenih 12 milijardi eura Njemačke željeznice (DB) ponovno su odgodile puštanje u promet projekt 'Stuttgart 21', a novi datum još nije određen

Riječ je o projektu gradnje novog podzemnog kolodvora i tunela kraj glavnog željezničkog kolodvora u Stuttgartu, radi prestrukturiranja željezničkog čvora koji bi metropolu njemačkog jugozapada bolje željeznički trebao povezati s trasom Pariz - Strasbourg - Karlsruhe - Stuttgart - München - Beč - Budimpešta. Projekt uključuje i 57 kilometara novih tunela, nekoliko velikih podzemnih perona, nove viadukte, potpuno novu prugu Stuttgart–Ulm te niz pratećih objekata. Provotna predviđena cijena u drugoj polovoci devedesetih bila je 2,5 milijardi eura. Problemi s japanskom opremom Izvršna direktorica DB-a Evelyn Palla otkazala je otvaranje podzemnog kolodvora koje je izvorno bilo planirano za 2026, a novi datum otvaranja očekuje se tek sredinom 2026. godine. Kao razlog navode se problemi u postupku odobravanja tehnologije japanske kompanije Hitachi. Ta je tehnologija potrebna za digitalizaciju signalno-sigurnosnih sustava željeznice na području šireg Stuttgarta, javlja tagesschau.

U srpnju je DB naveo da namjerava barem djelomično pustiti Stuttgart 21 u rad u prosincu 2026. Tada je planirano da međugradske i pojedine regionalne linije počnu koristiti novi podzemni kolodvor, dok bi dio regionalnih vlakova nastavio voziti do starog nadzemnog kolodvora sve do srpnja 2027. Novu odgodu projekta Stuttgart 21 ministar prometa Baden-Württemberga Winfried Hermann (Zeleni) smatra katastrofalnom viješću za putnike. Putnici već godinama trpe posljedice ovog golemog građevinskog projekta, a kraja, čini se, nema. Ponovno se pokazalo da je željeznica bila politički gurnuta u nevjerojatno složen i skup megaprojekt. Gradonačelnici Stuttgarta i Ulma ogorčeni Stuttgartski gradonačelnik Frank Nopper (CDU) nazvao je novo kašnjenje 'pogubnom viješću'. Ulmski gradonačelnik Martin Ansbacher (SPD) ocjenjuje 'izrazito žalosnim' što mnogi građani i putnici moraju čekati još dulje nego što već čekaju. Podsjetio je da već postoji brza veza između Ulma i Wendlingena, ali da i dalje nedostaje spoj do podzemnog kolodvora S21. Željeznički stručnjak Hans Leister iz inicijative 'Zukunft Schiene' pretpostavlja da će se otvaranje odgoditi najmanje za godinu dana – dakle najranije u prosincu 2027.

