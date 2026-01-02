građani zabrinuti

Najnoviji podaci pokazuju da Njemačka nije više što je nekad bila

I.J./Hina

02.01.2026 u 11:04

Atmosfera u Berlinu
Atmosfera u Berlinu Izvor: EPA / Autor: HANNIBAL HANSCHKE
Bionic
Reading

Njemački građani sve više su zabrinuti za svoj posao u 2025. godini, pokazuje istraživanje konzultantske tvrtke EY, koje je prenio Die Welt.

Svoj posao "vrlo nesigurnim" ili "prilično nesigurnim" u 2025. godini smatralo je 16 posto anketiranih, što je najviša razina zabrinutosti od 2009. godine, kada je pod utjecajem globalne financijske krize svoj posao nesigurnim smatralo 22 posto ispitanika.

U usporedbi s 2024. godinom, udio onih koji su zabrinuti povećao se za tri postotna boda. U usporedbi s 2023. godinom, porastao je pak za pet postotnih bodova.

Za 84 posto ispitanika njihov posao je siguran unatoč gospodarskom padu, a 45 ga je smatralo vrlo sigurnim.

"Vidimo postupni pad sigurnosti posla, no opće raspoloženje i dalje nije skroz pesimistično. Većina ljudi ne dopušta da ih uhvati panika", rekao je predsjednik uprave EY-a Henrik Ahlers, dodajući da postoji dobra vjerojatnost da će se povjerenje vratiti nakon što se gospodarstvo oporavi.

vezane vijesti

Istraživanje je provedeno u studenom i anketirano je više od 1000 ljudi. Najviše se brinu mladi i građani s niskim primanjima Postoje i značajne generacijske razlike kada je riječ o anksioznosti zbog posla.

Generacija Baby boomera ima najveće samopouzdanje te se samo deset posto onih starijih od 55 godina boji za svoj posao, dok je u dobnoj skupini od 36 do 45 godina iznadprosječnih 17 posto zabrinutih, a među onima mlađima od 35 godina 21 posto.

Prihod također igra značajnu ulogu.

Među onima s niskim primanjima i godišnjim prihodom manjim od 25.000 eura, 36 posto brine se za svoj posao. Kod onih s plaćom većom od 70.000 eura, samo je osam posto njih zabrinuto.

Skepticizam među stanovništvom

Zabrinutost oko posla prati smanjena očekivanja u vezi s osobnom financijskom situacijom.

Samo 17 posto očekuje da će u novoj godini imati više novca na raspolaganju. Suprotno tome, 26 posto strahuje da će se njihova financijska situacija pogoršati.

"I dalje vidimo veliki skepticizam među stanovništvom, kako u vezi s vlastitom financijskom situacijom, tako i u vezi s gospodarstvom", rekao je šef EY-a Ahlers.

Mnogi ljudi ostaju vrlo oprezni i suzdržavaju se od većih kupnji, dodao je.

Prema Socijalnom savezu Njemačke, građanima su najveće brige pristupačno stanovanje, pun hladnjak na kraju mjeseca, topli dom i posao koji omogućuje život bez siromaštva.

Unatoč svim opravdanim potrebama za reformama u područjima kao što su mirovine, zdravstvo i skrb, zadatak je političara poslati jasne signale sigurnosti i povjerenja, rekla je predsjednica Saveza Michaela Engelmeier, apelirajući na vladu da u 2026. stavi naglasak na uključenost građana te ih ne plaši svaki dan s novim idejama i nedorečenim zahtjevima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
više od 40 mrtvih

više od 40 mrtvih

Švicarska proglasila pet dana žalosti, otkriveno kako je počeo požar?
kim ju-ae

kim ju-ae

Ona će biti sljedeća vladarica Sjeverne Koreje? Kći Kim Jong-una pojavila se s roditeljima u posebnom mauzoleju
Emanuele Galeppini

Emanuele Galeppini

Identificirana prva žrtva stravičnog požara u Švicarskoj: 'Bio je utjelovljenje strasti'

najpopularnije

Još vijesti