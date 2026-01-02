Najnoviji podaci pokazuju da Njemačka nije više što je nekad bila

Svoj posao "vrlo nesigurnim" ili "prilično nesigurnim" u 2025. godini smatralo je 16 posto anketiranih, što je najviša razina zabrinutosti od 2009. godine, kada je pod utjecajem globalne financijske krize svoj posao nesigurnim smatralo 22 posto ispitanika.

U usporedbi s 2024. godinom, udio onih koji su zabrinuti povećao se za tri postotna boda. U usporedbi s 2023. godinom, porastao je pak za pet postotnih bodova.

Za 84 posto ispitanika njihov posao je siguran unatoč gospodarskom padu, a 45 ga je smatralo vrlo sigurnim.

"Vidimo postupni pad sigurnosti posla, no opće raspoloženje i dalje nije skroz pesimistično. Većina ljudi ne dopušta da ih uhvati panika", rekao je predsjednik uprave EY-a Henrik Ahlers, dodajući da postoji dobra vjerojatnost da će se povjerenje vratiti nakon što se gospodarstvo oporavi.