Američka akcija u Venezueli nije prošla bez krvi: Među žrtvama i 80-godišnjakinja

Najmanje 40 ljudi, među kojima ima vojnika i civila, poginulo je u američkoj akciji u Venezueli, potvrdio je tamošnji dužnosnik za The New York Times rezultate tamošnjih izvješća.

Ubrzo nakon napada, pojavile su se informacije o ubijenim civilima. U Catia La Maru, siromašnom području zapadno od zračne luke u Caracasu, pogođena je stambena trokatnica, pri čemu je poginula 80-godišnja Rosa González, potvrdila je njezina obitelj. Još jedna žena teško je ozlijeđena i, kako se doznaje, nalazi se u kritičnom stanju.

Nećak ubijene, Wilman González, ispričao je medijima kako se bacio na pod kada je oko dva sata ujutro čuo udar, noumalo je izgubio oko te je zaradio tri šava na licu.

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da nijedan američki vojnik nije poginuo, ali da ih je nekolicina ranjena. General Dan Caine, načelnik Združenog stožera vojske SAD-a, rekao je da su se njihovi helikopteri našli pod vatrom te da je jedan pogođen, ali je ostao u letnom stanju.