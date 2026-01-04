Američka akcija u Venezueli nije prošla bez krvi: Među žrtvama i 80-godišnjakinja

U zračnoj akciji SAD-a u Venezueli poginulo je najmanje 40 osoba, pokazuju prva izvješća tamošnjih vlasti. Među njima je i 80-godišnja žena, koja je stradala kad je granata pogodila stambenu zgradu nedaleko od aerodroma u Caracasu
Najmanje 40 ljudi, među kojima ima vojnika i civila, poginulo je u američkoj akciji u Venezueli, potvrdio je tamošnji dužnosnik za The New York Times rezultate tamošnjih izvješća.
Ubrzo nakon napada, pojavile su se informacije o ubijenim civilima. U Catia La Maru, siromašnom području zapadno od zračne luke u Caracasu, pogođena je stambena trokatnica, pri čemu je poginula 80-godišnja Rosa González, potvrdila je njezina obitelj. Još jedna žena teško je ozlijeđena i, kako se doznaje, nalazi se u kritičnom stanju.
Nećak ubijene, Wilman González, ispričao je medijima kako se bacio na pod kada je oko dva sata ujutro čuo udar, noumalo je izgubio oko te je zaradio tri šava na licu.
Američki predsjednik Donald Trump poručio je da nijedan američki vojnik nije poginuo, ali da ih je nekolicina ranjena. General Dan Caine, načelnik Združenog stožera vojske SAD-a, rekao je da su se njihovi helikopteri našli pod vatrom te da je jedan pogođen, ali je ostao u letnom stanju.
Rastu kritike
Što se tiče same akcije, Trump je izjavio da će SAD upravljati Venezuelom dok se ne osigura "sigurna, ispravna i razumna tranzicija vlasti".
Bračni par Maduro optužen je za "narkoterorizam", odnosno krijumčarenje "tona kokaina" u SAD, zajedno s drugim zločinima, u novoj optužnici koju su rano u subotu objavili savezni tužitelji Južnog distrikta New Yorka.
Kritičari, među kojima su i čelnici brojnih zemalja i međunarodnih organizacija, upozoravaju da je riječ o kršenju međunarodnog prava, zaobilaženju institucija, ali i riziku za rasplamsavanje nestabilnosti diljem Južne Amerike.