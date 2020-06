Progovorio bivši Trumpov savjetnik: Pri odlučivanju mislio je samo o reizboru, pa i po cijenu da ugrozi naciju

John Bolton, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Donalda Trumpa, u svojoj knjizi optužuje američkog predsjednika da je vukao poteze zbog kojih bi mogao biti opozvan, a sve samo u jednu svrhu, da osvoji novi mandat, objavio je u petak izdavač.

"Boltona je zapanjilo da je predsjedniku bilo jedino važno da bude ponovno izabran, čak i ako to znači ugroziti ili oslabiti naciju", navodi izdavač.

"Predsjednikov proces odlučivanja bio je nedosljedan i smušen, govori Bolton u knjizi u kojoj opisuje Trumpovo ponašanje prema saveznicima i neprijateljima, od Kine do Rusije, preko Ukrajine, Sjeverne Koreje, Irana, Ujedinjene Kraljevine, Francuske i Njemačke".

Bolton, koji je strateški važnu dužnost u vladi predsjednika Trumpa obnašao 519 dana, od travnja 2018. do rujna 2019,. govori u knjizi o "kaosu u Bijeloj kući", navodi njegov izdavač Simon & Schuster koji je u petak objavio izvadak iz memoara.

Bolton smatra da je Zastupnički dom u kojem demokrati imaju većinu pogriješio što je pokrenuo istragu opoziva samo zbog ukrajinske afere.



Postupak opoziva vođen je zbog "zloporabe dužnosti" jer je Trump uvjetovao vojnu pomoć Ukrajini time da Kijev istraži sina Joea Bidena, demokrata koji će postati Trumpov predsjednički protukandidat u studenome, no Senat, u kojem većinu imaju Trumpovi republikanci, odbacio je opoziv.

"Takvih nadilaženja ovlasti kao što je bilo s Ukrajinom, bilo je i u svim drugim pitanjima vanjske politike", tvrdi Bolton i opisuje ih u knjizi.

Donald Trump razišao se u rujnu s Boltonom na pitanju Irana i Sjeverne Koreje.

Knjiga naslovljena "The Room Where It Happened, A White House Memoir", već je pobudila duhove kada su procurili izvatci u tisku u siječnju u vrijeme procesa opoziva.

"Ovo je knjigu za koju Donald Trump ne želi da je pročitate", najavljuje izdavač.

Simon & Schuster poziva se na Prvi amandman američkog ustava, pravo na slobodu riječi, kada brani "pravo veleposlanika Boltona da ispriča svoje služenje u Bijeloj kući u administraciji Donalda Trumpa".