Trump napao Boltona dok Senat nastavlja suđenje o njegovom opozivu

Američki predsjednik napao je Johna Boltona, najžešće dosad, nakon što je njegov bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost rekao da je Donald Trump imao središnju ulogu u politički motiviranoj kampanji pritiska na Ukrajinu, dok se Senat sprema u srijedu ući u novu fazu na suđenju predsjedniku. Počinje prvi od dva planirana dana za postavljanje pitanja senatora Trumpovom odvjetničkom timu i demokratskim zastupnicima Zastupničkog doma koji su djelovali kao "tužitelji" na suđenju u postupku opoziva predsjednika.

Republikanci u Senatu dosad su odbijali svjedoke ili nove dokaze na suđenju. Republikanski čelnici se nadaju da će što je prije moguće glasati kako bi oslobodili Trumpa optužbi.

Čelnik većine u Senatu Mitch McConnell rekao je senatorima u utorak da nema dovoljno glasova za blokiranje zahtjeva demokrata za pozivanjem svjedoka, izvijestio je dio medija. Demokratima su potrebna četiri glasa republikanskih senatora kako bi imali većinu za izglasavanje pozivanja svjedoka.

Očekuje se da će Senat osloboditi Trumpa, ali dopuštanje svjedoka poput Boltona moglo bi mu nanijeti političku štetu pred izbore 3. studenoga. Trump je napao Boltona na Twitteru, kazavši kako on prije nekoliko godina nije bio potvrđen za veleposlanika u Ujedinjenim narodima i da ga je "preklinjao" za funkciju za koju ne treba potvrda Senata.

Američki predsjednik je napisao i kako bi, da je slušao Boltona, "dosad već bili u šestom svjetskom ratu".

Dodao je da je Bolton, koji je napustio svoju funkciju u Bijeloj kući u rujnu, "otišao i ODMAH napisao gnjusnu i neistinitu knjigu". "Sve povjerljiva nacionalna sigurnost. Tko bi to učinio?", pitao je.

U pismu Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće poslanom Boltonovom odvjetniku Charlesu Cooperu, koje je vidio Reuters, navodi se da knjiga sadrži materijal koji se smatra "strogo povjerljivim" te da ne može biti objavljena u sadašnjem obliku.

Suprostavljajući se Trumpovoj verziji događaja, Bolton je u još neobjavljenoj knjizi napisao da mu je predsjednik rekao kako želi zaustavljanje isplate 391 milijuna dolara vojne pomoći Ukrajini dok Kijev ne pokrene istrage o demokratima, uključujući Bidena i njegovog sina Huntera koji je sjedio u upravi jedne ukrajinske energetske korporacije.

Boltonove tvrdnje poklapaju se s optužbama na kojima se temelji zahtjev za opozivom. Demokrati tvrde kako je Trump zloupotrijebio svoje ovlasti koristeći ta sredstva, koje je Kongres odobrio kako bi se Ukrajini pomoglo u borbi protiv proruskih separatista, kako bi napao svog političkog rivala.

Trump odbacuje tvrdnje da je to rekao. Tvrdi i kako je otpustio Boltona, dok on govori kako je dao ostavku.

Republikanski senator Lindsey Graham, saveznik predsjednika, i dalje se protivi svjedocima na suđenju, no istaknuo je da " je zabrinut kad se napada kredibilitet Boltona jer to povećava šanse da će netko smatrati kako on treba biti pozvan kao svjedok".