Prislušni uređaj otkrio razgovore Peteka i šefa velikogoričkog vodovoda; dogovarali kako iz javnih natječaja izbaciti Slovence i Litavce

Dan nakon što je sudac istrage odredio istražni zatvor za poduzetnika Krešu Peteka i direktora Janafa Dragana Kovačevića te još nekoliko suokrivljenika, jučer je odlučeno da će im se u Remetincu pridružiti i gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić (SDP) i Velike Gorice Dražen Barišić (HDZ). Jednomjesečni istražni zatvor, na prijedlog USKOK-a, određen im je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja nedjela, a obrane su na tu odluku najavile žalbu.

Dok za slučaj Nove Gradiške USKOK tvrdi da je Petek Grgiću obećao i platiti 102.000 kuna mita, kod Barišića se radilo isključivo o pogodovanju iz usluge. Do dokaza za takve optužbe USKOK je došao najviše zahvaljujući provedbi tzv. posebnih dokaznih radnji, tj. tajnom snimanju telefonskih razgovora osumnjičenika te njihovim tajnim praćenjem i videosnimanjem, javlja Jutarnji list.

U slučaju N. Gradiške, snimljeni su razgovori između Peteka i njegova poslovnoga partnera Zvonka Marasa u kojima Petek s Marasom dogovara da on organizira ručak s Grgićem. “Mogli bismo u četvrtak, ali mogli bismo tam negdje na periferiji, da ne idem u centar jer idem na put. Ima tamo jedan kod Arene, pitaj ga je l’ hoće meso ili ribu”. Dva dana kasnije do sastanka je najvjerojatnije i došlo, jer je Peteka tijekom sastanka nazvao sin, a Petek mu je rekao: “Ja sam tu s Gradiškom”.

No, još su interesantniji razgovori koje je Petek istoga dana vodio s jednim svojim drugim poslovnim partnerom, i iz kojih proizlazi da su se Petek i njegov partner krivo razumjeli oko toga tko treba dati 102.000 kuna za Grgića. Još gore, do nesporazuma je došlo jer se uz projekt solarne elektrane izgleda dogovaralo i pogodovanje oko posla s nekim reciklažnim dvorištem u Novoj Gradiški. “Jesmo se dogovorili da ćete vi njemu dati 100 tisuća u kešu. Tak ste se vi dogovorili, tak ste mi rekli, Krešo”, kaže suradnik. “U novom projektu, a ne u ovome u p...ku”, pobjesnio je Petek. “Ali vi ste s njim, kada ste otišli, kada sam ja otišao, tamo dogovorili, i on je meni rekao...”, nastavlja suradnik. “Ne, buduće projekte, nismo se razumjeli”, pojašnjava Petek, a otkriva Jutarnji.