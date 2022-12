Primorac otkrio hoće li se uskoro ići na rasterećenje plaća, ali i dao do znanja da Vladine mjere pomoći neće zauvijek trajati: 'Proračun to ne može izdržati'

Ministar financija Marko Primorac je gostovao u Dnevniku Nove TV gdje je govorio o inflaciji i budućim Vladinim mjerama

Primorac je rekao da nema posebne formule za preživljavanjem. "Vremena su teška, građani se bore s inflatornim pritiscima. To nije specifično samo za Hrvatsku. Ne mogu ništa reći osim da smo mi kao Vlada probali ublažiti inflatorne pritiske", kazao je Primorac na Novoj TV.

Postojeći paket mjera je na snazi do kraja trećeg mjeseca, a ukoliko bude potrebno paket će, rekao je Primorac, produljiti. "U ovom trenutku je izvjesno što se tiče cijena eleketrične energije. Dominantno je pogodila naša kućanstva i poduzeća. Trebat će ih finije kalibrirati i postupno uklanjati subvenciju jer ne može trajati vječno. Ako ovakva situacija potraje, što se tiče cijena električne energije, jasno je da državni proračun to ne može izdržati niti je to učinkovito", istaknuo je ministar te dodao da će oni koji prosječno troše - biti zaštićeni i ne trebaju brinuti.

Osvrnuo se i na umirovljenike i dodatnog poreza na dobit. "Rekli smo da će se svi prihodi, koji se prikupe od ovoga poreza, raspodijeliti našim socijalno najugroženijim građanima. Naravno nismo do kraja razradili detalje, ali će korisnici toga paketa biti umirovljenici s najnižim mirovinama, osobe koje primaju dječji doplatak i to su skupine građana koje trebaju biti korisnici toga", pojasnio je Primorac.