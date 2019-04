Primaju plaću od 15 tisuća kuna, a gotovo ih je nemoguće smijeniti. Pitali smo ih što rade kada nema izbora

Državno izborno povjerenstvo u 2019. imat će pune ruke posla - prvo su EU izbori, a potom krajem godine i predsjednički. No što rade kada nema redovnih izbora, kao recimo u prošloj godini, kada su održani tek prijevremeni lokalni izbori u Milni i Muću? Ova institucija već je 12 godina stalna, što znači da djeluje bez obzira ima li izbora ili ne, dok se ranije Povjerenstvo sazivalo tek kada su izbori. U DIP-u radi 16 državnih službenica, predsjednik, četiri potpredsjednika te četiri člana. Doznajemo kolike su njihove plaće te čime se bave kada nema izbora

Trenutno su to Damir Kontrec koji, sudeći prema imovinskoj kartici na sudu, prima plaću od oko 20 tisuća kuna i u DIP-u još nešto više od pet tisuća kuna, te Jasenka Žabčić . Ona je imenovana početkom travnja pa još nije predala imovinsku karticu, no može se pretpostaviti da su iznosi slični Kontrecovim.

Na čelu DIP-a je automatizmom predsjednik Vrhovnog suda, a trenutno je to Đuro Sessa . On za rad u DIP-u ima pravo na naknadu koja iznosi 35 posto plaće za državne dužnosnike po koeficijentu 6,42 (osnovica za obračun je 3890 kuna).

Dvoje potpredsjednika DIP-a koji nisu iz redova sudaca, već se biraju iz redova vladajućih i oporbenih političara, stalno su zaposleni u DIP-u i to na mandat od osam godina. Trenutno su to dvije potpredsjednice, Ana Lovrin i Vesna Fabijančić Križanić. Jedna je bivša HDZ-ovka, a druga bivša SDP-ovka. Bivše su jer prilikom imenovanja na tu dužnost moraju izaći iz stranaka i osam godina biti na nestranačkoj poziciji. S obzirom na to da su stalno zaposlene u DIP-u, primaju plaću od otprilike 15 tisuća kuna.