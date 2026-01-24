vremenska prognoza

Prijeti nam kiša koja može biti opasna. Evo zašto

V. B./Hina

24.01.2026 u 08:28

U Zagrebu pala ledena kiša
U Zagrebu pala ledena kiša Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, češće na Jadranu i predjelima uz njega pri čemu su lokalno mogući i pljuskovi s grmljavinom, prognozira za subotu Hrvatski hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Ujutro na kopnu ponegdje magla, a ponajprije u središnjim predjelima moguća je i slaba kiša koja se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom.

Vjetar slab, na istoku i u gorju do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu prolazno jugozapadni i sjeverozapadni vjetar.

Najviša temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 11 do 15 stupnjeva.

