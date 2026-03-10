atraktivna pozicija

Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj zapošljava: Može i SSS, godišnja plaća 30.000 eura bruto

V. B.

10.03.2026 u 22:24

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: sezer ozger / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu otvorilo je natječaj za poziciju Protocol Assistant (m/f) – atraktivno radno mjesto u diplomatskom okruženju s konkurentnim uvjetima. Mjesto rada je Zagreb - Buzin, a rok za prijavu je 17. ožujka 2026.

Kandidati moraju imati završenu srednju školu i najmanje tri godine relevantnog iskustva u administrativnim ili tajničkim poslovima, protokolu, organizaciji događanja ili odnosima s javnošću.

Posao nudi godišnju bruto plaću od 29.896 eura, bonus u obliku 13. plaće, 100 posto plaćeno bolovanje do 42 dana, slobodne dane za hrvatske i američke praznike (ukupno oko 20 dana godišnje) te dodatno zdravstveno osiguranje za zaposlenika i članove obitelji. Rad uključuje podršku u protokolarnim poslovima, savjetovanje vodstva misije o protokolu i etiketi, koordinaciju s domaćim institucijama te administrativnu podršku izvršnom uredu.

vezane vijesti

Ako tražite stabilan posao u međunarodnom okruženju s izvrsnim benefitima i prilikom za rad u prestižnoj instituciji, ovo je odlična prilika. Prijavite se isključivo putem službenog sustava ERA (Electronic Recruitment Application) na stranicama Veleposlanstva SAD-a u Hrvatskoj: https://erajobs.state.gov/dos-era/hrv/vacancysearch/searchVacancies.hms.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
neugodno buđenje

neugodno buđenje

Novi potres kod Petrinje, osjetio se posvuda: 'Grmilo i treslo'
TRUMPOV Rat u iranu

TRUMPOV Rat u iranu

Procurile informacije sa zatvorenog brifinga: 'Javnost ovo zaslužuje znati'
MODŽTABA HAMNEI

MODŽTABA HAMNEI

NYT: Novi vrhovni vođa Irana ranjen je u napadu i skriva se na tajnoj lokaciji

najpopularnije

Još vijesti