Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj zapošljava: Može i SSS, godišnja plaća 30.000 eura bruto

Kandidati moraju imati završenu srednju školu i najmanje tri godine relevantnog iskustva u administrativnim ili tajničkim poslovima, protokolu, organizaciji događanja ili odnosima s javnošću.

Posao nudi godišnju bruto plaću od 29.896 eura, bonus u obliku 13. plaće, 100 posto plaćeno bolovanje do 42 dana, slobodne dane za hrvatske i američke praznike (ukupno oko 20 dana godišnje) te dodatno zdravstveno osiguranje za zaposlenika i članove obitelji. Rad uključuje podršku u protokolarnim poslovima, savjetovanje vodstva misije o protokolu i etiketi, koordinaciju s domaćim institucijama te administrativnu podršku izvršnom uredu.