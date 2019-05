Prije nekoliko godina živu mačku bacio u ponor s vidikovca, sada mu slijedi kaznena prijava

Slovenska policija otkrila je nakon kraće potrage mladića koji je uhvatio živog mačka i bacio ga u dubinu s lokalnog vidikovca u mjestu Radovljica, što su prijatelji iz njegova društva snimili i objavili na Facebooku, a onda policiji prijavilo društvo za zaštitu životinja

Slovenski kazneni zakonik za "surovo postupanje" ili "nepotrebno mučenje" životinja predviđa globu od 800 do 1200 eura ako se to ocijeni prekršajem, no ako je došlo do trajnog sakaćenja životinje ili njene smrti, onda počinitelj može i kazneno odgovarati te dobiti do dvije godine zatvora.

Kako navode slovenski mediji, društva za zaštitu životinja od mučenja traže oštre sankcije protiv ovakvih počinitelja, a jedna je anonimna ljubiteljica mačaka za televizijsku postaju POP-TV kazala da kaznama mlade ljude treba spriječiti na samom početku da muče životinje, jer će svoju agresiju i okrutnost prije ili kasnije pokazati i na ljudima.

Kako prenosi ta televizijska postaja, osumnjičenog, navodno maloljetnika od 17 godina čiji identitet službeno nije otkriven, sumnjiče i zbog vandalizma, odnosno uništavanja defibrilatora koji je bio postavljen na Bledu, za hitnu reanimaciju u slučaju zatajenja srca.

