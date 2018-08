Preživjeti ljeto u Zagrebu: Ilica se zatvara za sav promet

Dodatne gužve u raskopanom Zagrebu uzrokovat će i zatvaranje Ilice za sav promet na deset dana od Frankopanske do Britanca

Zbog potrebe izvođenja radova rekonstrukcije tramvajske pruge, Ilica na dijelu od Frankopanske do Britanskog trga (zapadna strana) od četvrtka 16. 08. 2018. godine od 10,00 sati do subote 25. 08. 2018. godine do 04,00 sata bit će zatvorena za sav promet.