Preko 117 izbjeglica živi širem svijeta: Većina razmišlja o odlasku u drugu zemlju

Autori Globalnog izvješća o prisilnim migracijama za 2026., koje je objavljeno u ponedjeljak u Njemačkoj, objasnili su da su, dok dio izbjeglica ima konkretne planove, kod drugih oni prilično nejasni.

U Jordanu je 81 posto ispitanika izrazilo "nejasne zamisli o preseljenju, ostanku ili povratku", stoji u izvješću. Ta je arapska zemlja uglavnom primila Palestince, Sirijce i stanovnike Iraka. Istraživači su proveli ankete u još nekim zemljama, među kojima su Kolumbija, Meksiko i Turska.

Istraživači kritički gledaju na reformu Zajedničkog europskog azilnog sustava (CEAS) EU-a koja stupa na snagu 12. lipnja.

"Loše je osmišljena", smatra Franck Düvell iz Instituta za istraživanje migracija i međukulturalne studije Sveučilišta u Osnabrücku i, po njegovu mišljenju pridonosi smanjenju prava izbjeglica.